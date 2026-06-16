Julio Cross, un benefactor del tenis de mesa que será inmortalizado por su protectorado a la disciplina

SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano sumó en uno de los principales filántropos del tenis de mesa como Julio Cross, a otro elegido para ser exaltado durante su Clase Inmortal 2026 del 15 de noviembre próximo.

Cross será inmortalizado en calidad de propulsor, por sus valiosos aportes al desarrollo de ese deporte en la República Dominicana.

La escogencia del oriundo de El Seibo fue informada este martes por doctor Dionisio Guzmán, presidente y vocero del Comité Permanente del Deporte Dominicano, doctor Dionisio Guzmán, responsable de la votación favorable de Cross, junto a los miembros Rafael Damiron, Rolando Guante, José Rodríguez Conde, Atilio de Frías, Magnolia Concepción, Niurca Herrera, José P. Monegro, Alejandro Bello, José Pío Santana, Rafael Villalona, Rubén Andújar Scheker, Héctor Lizardo Jorge, William Duke y Juan Niemen.

Guzmán indicó que, con Cross se eleva a once la lista de deportistas elegidos para ser exaltados, entre ellos los también propulsores José Ramón Reyes, en artes marciales y el finado periodista Domingo Saint Hilaire.

Para el Ceremonial Especial del este año, por tratarse del 60 aniversario del Pabellón de la Fama, también ha sido electos Winston Royal, en baloncesto; Yuderqui Contreras, levantamiento de pesas; Mariano Reyes, atletismo, los ex peloteros Darío Veras, Ricardo Joseph, Johnny Olivo (en béisbol aficionado) y Alex Rodríguez.

Además del deporte, Cross ha hecho grandes aportes al país en otras áreas de la vida nacional. Fue superintendente de Electricidad del 2001 al 2003 y Superintendente de Bancos entre 2003-2004.

Es un profesional de la economía, con especialidad en finanzas públicas, contabilidad gubernamental y finanzas corporativas de la Universidad de Santo Domingo, con maestrías realizadas en Nueva York y Estocolmo. Es analista del sector energético, financiero y consultor del Banco Mundial. Su experiencia abarca análisis en el mercado de valores y la banca nacional.

Andanzas en el tenis

Cross duo a inicio a sus andanzas tenimesisticas a la edad de nueve años en el Club Puertorriqueño de San Pedro de Macorís, en los primeros años de 1950. El próximo inmortal nació el 10 de agosto de 1944 en la provincia seibana, como José Julio Cross Frías.

Ya establecido con su familia en Santo Domingo en 1955, se las agencio para poder continuar la práctica del deporte en la iglesia adventista de la calle Mercedes con 19 de Marzo.

Comenzó a ser uno de los promotores por excelencia del tenis de mesa dominicano cuando, tras regresar al país en 1968 como un profesional en el área de los negocios, fomentó a su máxima expresión la práctica del deporte en la Universidad Católica Madre y Maestra, donde fue contratado para impartir docencia.

Por esos años, aprovechando la presencia en el país de un ex campeón español, Cross organizó un torneo con cuatro jugadores locales que enfrentaron al ibérico.

Como atleta, intentó participar por primera vez en un torneo internacional como parte del equipo qué iba a un evento en Guatemala, tras competir en un evento local auspiciado por el entonces presidente del Comité Olímpico, Juan Ulises García Saleta (Wiche).

Luego de otro enfrentamiento celebrado en Santo Domingo que ganó nuevamente el equipo de Santiago, se afirma fueron sentada las bases para el fomento y desarrollo del tenis de mesa dominicano.

Cross comenzó, además de servir de organizador, se sumergió en las labores de entrenador y dirigente, lo que le permitió alcanzar los máximos puestos de dirección, durante 20 años, dentro del seleccionado nacional y en la federación, como presidente.

Desde su labor de técnico del seleccionado tricolor, Julio Cross condujo a los llamados “Chinos del Caribe”, Mario Álvarez Soto, Juan Vila, Reymundo Fermín y Gonzalo Ortiz, a ganar más de 20 campeonatos del Caribe, así como múltiples medallas de oro, plata y bronce en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, desde los Panam de 1979 hasta los Centroamericanos de Ponce 93.

Cross también fue el entrenador del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Seúl 86 y Atlanta 90, así como en varios campeonatos mundiales, regionales y continentales.

Vida dirigencial

Julio Cross es de los fundadores de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, junto con los inmortales Alberto Resek y Hanns Hieronimous, además de Santiago Coste, Claudio Chevalier y Tony Reyes, para entonces entrenador del equipo nacional femenino.

Consciente de la democratización del deporte, Cross dirigió la Federación de Tenis por un sólo período, se retiró del deporte, a finales de 1990, tras ocho años como tesorero del Comité Olímpico Dominicano.

Un Dato

Cross es el décimo deportista ligado al tenis de mesa en ser inmortalizado. Se unirá a Domingo Ernesto -Monchin- Pichardo (1988), Alberto Resek (1994), Mario Álvarez Soto (2006), Juan Vila (2010), Reymundo Fermín (2011), Blanca Iris Alejo (2020), Brígida Pérez (2023) y los chinos nacionalizados Luis Lin Ju (2019) y Nueve Xue Wu (2022).