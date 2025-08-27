Publicidad
Mundo

Juegos J.P.D. en NY van en 80%; clausura este domingo con Fernando Villalona y Chimbala en el Alto Manhattan

El JacagueroPor 2 Mins Read
Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El director general de los juegos Juan Pablo Duarte que se celebran en diferentes condados de esta ciudad, afirmó que los mismos se han desarrollado en más de un 80% de manera institucional, de unidad, respeto y orden.

Roberto Rojas añadió que ha habido una motivación entre los deportistas de las diferentes disciplinas, entre ellas: Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose y Arco y Flecha.

Participan 2,300 atletas procedentes de esta ciudad, Nueva Jersey, Filadelfia, Pensilvania, Providencia, Connecticut, Lawrence, Boston y Rhode Island.

«Los juegos van a ser clausurados la tarde del próximo domingo 31 en Plaza Quisqueya, ubicada en la calle Dyckman con Broadway, con la participación artística de Fernando Villalona y Chimbala, de manera gratuita», dijo Rojas.

Asimismo, se espera la asistencia del ministro de deportes Kelvin Cruz, el cónsul Jesús -Chú- Vásquez, el congresista Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte (DOT-NY) Ydanis Rodríguez, la asambleísta Yudelka Tapia, el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) Radhamés Rodríguez, empresarios y comunitarios, entre otros.

“En estos juegos innovamos en muchas disciplinas, juegos nuevos”, dijo Rojas. La inauguración de estos juegos se llevó a cabo el pasado 15 en el Centro Apex de Lehman College, en El Bronx.

