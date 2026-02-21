Juan Lagares se despide del diamante como leyenda defensiva de las Águilas Cibaeñas

Bartolo García

El estelar pelotero dominicano Juan Lagares anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional, poniendo fin a una trayectoria de alto nivel que dejó una huella profunda en la historia de las Águilas Cibaeñas.

Reconocido por su defensa élite en los jardines, Lagares fue durante años una de las piezas más confiables del conjunto cibaeño, destacándose por su alcance, seguridad con el guante y lectura de juego.

Su presencia en el jardín central se convirtió en sinónimo de garantía defensiva, aportando estabilidad y liderazgo silencioso tanto en temporada regular como en instancias decisivas.

Más allá de estadísticas, su mayor valor estuvo en el compromiso diario con el uniforme, su disciplina profesional y su respeto por el juego, cualidades que inspiraron a jóvenes peloteros.

Juan Lagares

Uno de los momentos más brillantes de su carrera llegó en 2021, cuando fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie Final, guiando a las Águilas al campeonato.

Ese mismo año alcanzó otro hito histórico al consagrarse como MVP de la Serie del Caribe, logrando una distinción inédita para un pelotero dominicano.

Su legado incluye postemporadas memorables, atrapadas espectaculares y actuaciones decisivas que quedaron grabadas en la memoria de la fanaticada amarilla.

La organización aguilucha destacó su carrera como ejemplo de identidad, honor y entrega al béisbol dominicano.

Compañeros y técnicos resaltaron su profesionalismo y su capacidad de elevar el nivel competitivo del equipo.

Con su retiro, el béisbol dominicano despide a uno de los mejores jardineros defensivos de su generación.

Su nombre queda inscrito como símbolo de constancia, esfuerzo y excelencia deportiva.

Juan Lagares se va del terreno, pero permanece en la historia como una de las grandes figuras de las Águilas Cibaeñas.