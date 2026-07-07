JCE lleva jornada de cedulación a Pedro Corto y beneficia a más de 1,100 ciudadanos

Bartolo García

La Junta Central Electoral (JCE) realizó una exitosa jornada especial de cedulación en el distrito municipal de Pedro Corto, en la provincia San Juan, donde 1,152 personas fueron beneficiadas con el proceso de obtención del nuevo documento de identidad y electoral.

El operativo se llevó a cabo del 3 al 5 de julio de 2026, coincidiendo con las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, como parte del programa nacional que impulsa la JCE para renovar la cédula de identidad y electoral de millones de dominicanos.

La jornada fue dirigida por María Estela de León, miembro suplente del Pleno de la JCE, y Tony Ramírez, director de la Junta Distrital de Pedro Corto, con el respaldo de autoridades electorales, líderes comunitarios, representantes religiosos y delegados de organizaciones políticas de la demarcación.

Para garantizar una amplia participación, la institución realizó una campaña de convocatoria mediante perifoneo y distribución de volantes en comunidades como Punta Caña, Columna Arriba, La Sabana, Jovallar y La Ceiba, logrando que decenas de ciudadanos acudieran desde tempranas horas al centro de cedulación.

Como parte de las acciones de inclusión, la JCE habilitó un servicio de cedulación móvil para atender a personas con discapacidad o limitaciones de salud que requerían asistencia en sus hogares, además de facilitar el transporte de ciudadanos desde distintas comunidades hasta el lugar del operativo.

Durante la actividad, María Estela de León destacó que la presencia de la JCE en Pedro Corto refleja el compromiso de la institución de acercar sus servicios a las comunidades del interior del país. Asimismo, recordó que el proceso forma parte de la renovación del documento de identidad de más de nueve millones de dominicanos, elaborado con altos estándares internacionales de seguridad.

La representante del organismo electoral subrayó que la nueva cédula no solo servirá para realizar trámites civiles y ejercer el derecho al voto, sino que también fortalece la identidad nacional al incorporar elementos que resaltan los símbolos patrios, reafirmando el compromiso de la JCE con una identificación moderna, segura y accesible para toda la ciudadanía.