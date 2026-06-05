Iván Gómez motiva a “conquistar el Everest personal” en conferencia magistral

Santo Domingo. El montañista dominicano Iván Gómez Carrasco compartió su experiencia y filosofía de vida durante la conferencia motivacional “Conquista tu Everest”, organizada por la revista CONTACTO a través de su plataforma Contacto Talks.

El encuentro reunió a un público interesado en conocer de primera mano las vivencias del alpinista, quien ha logrado hitos importantes como alcanzar la cima del monte Everest y llevar la bandera dominicana a las montañas más altas de los cinco continentes habitados.

Durante su intervención, Gómez relató el proceso que lo llevó a cumplir uno de sus mayores sueños, iniciado a los 13 años cuando escaló el Pico Duarte junto a su padre. A partir de esa experiencia, desarrolló una visión de superación constante que, 25 años más tarde, culminó con la conquista del Everest.

El montañista destacó que el camino no estuvo exento de desafíos, marcados por condiciones climáticas extremas, enfermedades de altura, pérdidas humanas y la necesidad de retroceder en múltiples ocasiones para salvaguardar la vida. Estas experiencias sirvieron como base para transmitir un mensaje centrado en la disciplina, la resiliencia y la claridad de propósito.

“A veces es frustrante cuando ves tu meta tan cerca, y tienes que retroceder porque el clima o la montaña te dicen que no puedes continuar”. En la vida es igual, hay que ser disciplinados, sin tirar la toalla y siempre con el objetivo claro” afirmó Iván Gómez.

La conferencia se realizó en el marco de la conmemoración de los 15 años de su ascenso al Everest y marcó un hito en su trayectoria como conferencista, al tratarse de una de las pocas ocasiones en las que abre este tipo de espacios al público general.