Instituto de Género y Familia UASD organiza conferencia sobre Derechos Humanos y Masculinidad Responsable

El Instituto de Investigación y Estudio de Género y Familia, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), organizó una conferencia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, titulada “Derechos Humanos y Masculinidades: responsabilidad de los hombres para la igualdad sustantiva”, a cargo del nacional español-mexicano, doctor Ricardo Ruíz Carbonell, quien es especialista en Derecho Matrimonial y de Familia.

La directora del Instituto, maestra Fidelina Virtudes de la Rosa, presentó al conferencista y encabezó la actividad realizada en el paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), con el objetivo de identificar y explicar las distintas formas de ejercicio de la masculinidad.

De la Rosa destacó que el tema de la conferencia es trascendental para República Dominicana, porque desde siglos atrás el movimiento feminista ha luchado y ha logrado importantes conquistas entre hombres y mujeres, caminando juntos para poder construir una cultura de la anhelada igualdad de género.

Por su lado, la viceministra de Cultura e Igualdad, Amada Manzueta, presidió una delegación que representó el Ministerio de la Mujer, y la generala Yanet Jiménez, junto a un nutrido grupo de agentes policiales, mujeres y hombres, asistieron en representación de la Policía Nacional.

La Conferencia

Ruiz Carbonell, durante su exposición, esbozó la masculinidad como un conjunto de todos los significados, conductas y códigos que se construyen socialmente y se atribuyen a lo que un hombre puede ser.

Al hablar de masculinidades, destacó que los modelos sociales como factores incidentes que intervienen y las enmarcan, entre ellos el patriarcado, androcentrismo, machismo, sexismo, y sistema sexo-género, roles y estereotipos.

Indicó que las instituciones que reproducen los modelos de feminidad y masculinidad son las familias, las escuelas, las religiones, usos y costumbres, los medios de comunicación y el lenguaje, también la comunidad, el Estado y la legislación.

Ruiz Carbonell sostuvo que para la construcción de la masculinidad existe una presión o educación para demostrar a otros y otras que pertenecen al género masculino. “El hombre debe convencerse y convencer a la sociedad que no es una mujer, no es un niño y no es homosexual”, señaló.

También se refirió a la masculina hegemónica, subordinada, cómplice, marginada y las positivas en tránsito, señalando que las consecuencias de la masculina hegemónica son machismo, misoginia, homofobia, síndrome falocéntrico, carácter de proveedor único, supresión de emociones, control de la relación sexual y violencia.