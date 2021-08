En medio de la problemática que afecta a la comunidad educativa de Los Pepines, luego que el centro fuera intervenido para remozarlo hace 4 años sin que concluyan los trabajos, la directora de la Regional 08 del Minerd, Marieta Díaz, propició un encuentro con maestros y padres de familia para aunar esfuerzos y buscar una salida rápida a la situación con miras al inicio del próximo año escolar.

La directora de la Regional 08 convocó al personal docente y los padres para escucharles y consultar sobre las probables medidas para evitar que los estudiantes deban acudir a otro plantel distante.

Aseguró que desde el Minerd se gestiona la conclusión de los trabajos, de una obra que dejó en el limbo el pasado gobierno; al tiempo que se toman las previsiones para que los estudiantes del Centro Educativo Emilio Prud Homme puedan tomar las clases de manera segura en su plantel.

“Aseguramos el inicio del año escolar en este centro educativo para que los niños no tengan que ser trasladados a aulas prestadas en otros centros”, aseguró Marieta Díaz.

La funcionaria del Minerd manifestó su indignación ante la situación, en la que los padres se han visto en la necesidad de trasladar pupitres y gestionar abanicos y otros artículos para facilitar el proceso de docencia en espacios prestados, algunos no aptos para esos fines. “Esta escuela ha sido utilizada para negociar, eso no tiene perdón”, sostuvo la Magister Díaz al tiempo que aseguró estar buscando una salida inteligente para que los niños inicien sus clases desde sus aulas, no en espacios prestados.

Lázaro Jiménez, director del Distrito Educativo 08-05, dijo que desde su llegada a esa dependencia no ha descansado en buscar una solución al problema, del que aseguró es grave ya que han podido constatar ha sido pagado a los contratistas varias veces sin recibir el producto final.

En representación de los padres, Griselda Reyes, presidenta de la Apmae dijo que es la primera vez en sus 4 años de lucha que han sido verdaderamente escuchados, por lo que se sienten respaldados por las autoridades y confiados en que finalmente sus hijos volverán a su escuela, un icono del centro histórico de Santiago. “Creemos que las nuevas autoridades van a cumplir con lo prometido y el año escolar iniciará en el centro, no en aulas prestadas”, aseguró la madre.

Debido al mal estado del plantel educativo, producto de una plaga de ratones y palomas, además de los años en uso sin ser reparado, la Escuela Experimental Emilio Prud Homme, fue desalojada hace 4 años, por representar un peligro sanitario y a la seguridad física de la comunidad educativa, con la promesa de retornarlos cuanto antes a su espacio.

Han pasado varias gestiones administrativas por el Minerd sin lograr finalizar el remozamiento de la obra, sin emabargo, con la llegada de la directora Marieta Díaz y Lázaro Jiménez la comunidad ha vuelto a confiar en la conclusión de los trabajos, según declaraciones de Griselda Reyes y Richard Abreu, quienes hablaron en nombre de los padres.