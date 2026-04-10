Infraestructura Escolar apuesta por la comunicación educativa con nuevo programa televisivo

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) anunció el lanzamiento de un nuevo programa informativo como parte de un acuerdo de colaboración con Radio Televisión Educativa y Cultural (EDUMAS), con el objetivo de fortalecer la comunicación de sus acciones a nivel nacional.

El convenio interinstitucional busca ampliar la difusión de las ejecutorias de la DIE, entidad del Ministerio de Educación encargada de garantizar las condiciones físicas de los centros educativos públicos en la República Dominicana.

Como parte de esta iniciativa, se presentó el programa “Infraestructura Escolar Avanza TV”, el cual se transmitirá a partir de este sábado 11 de abril a las 7:00 de la noche, convirtiéndose en el órgano oficial de comunicación de la institución.

Esta plataforma tendrá como propósito informar, orientar y educar a la población sobre los trabajos de planificación, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas, resaltando la importancia de las edificaciones escolares en el proceso educativo.

El ingeniero Roberto Herrera, titular de Infraestructura Escolar, destacó que este acuerdo llega en un momento clave para el fortalecimiento del sistema educativo, marcado por la aceleración de proyectos de निर्माण de aulas y el mantenimiento de planteles en todo el país.

Asimismo, explicó que estas acciones se desarrollan en el marco del Plan “Aulas 24/7-365”, impulsado por el presidente Luis Abinader y coordinado por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, con miras al año lectivo 2026-2027.

De su lado, el director de EDUMAS, José Alberto Selmo, aseguró que la alianza permitirá poner a disposición una amplia red de emisoras, televisión y plataformas digitales para visibilizar los avances de Infraestructura Escolar en todo el territorio nacional.

Ambas instituciones coincidieron en que este acuerdo responde a la visión de un Gobierno articulado, enfocado en garantizar espacios educativos seguros, funcionales y adecuados, contribuyendo así al bienestar de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.