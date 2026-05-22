INFOTEP y Regional 15 del MINERD coordinan programas de doble titulación para estudiantes de politécnicos y Programa Prepara

Santo Domingo. – Como parte de los acuerdos establecidos entre el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD), la Dirección Regional Metropolitana del INFOTEP y la Regional 15 de Educación sostuvieron un encuentro de coordinación para avanzar en la implementación de los programas de doble titulación dirigidos a estudiantes de politécnicos y participantes del programa Prepara.

La reunión tuvo como propósito socializar los alcances del convenio y definir las acciones que permitirán desarrollar los programas formativos orientados a jóvenes que se encuentran en la etapa final de su bachillerato técnico, así como a participantes del programa de educación de personas jóvenes y adultas.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la selección de los participantes, la adecuación de la oferta formativa, la planificación del cronograma de trabajo y la articulación entre los centros educativos y el INFOTEP para garantizar una implementación efectiva de los programas a partir del próximo año escolar.

El director de la Regional Metropolitana del INFOTEP, ingeniero Juan Matos, destacó que esta alianza fortalece las oportunidades de desarrollo para la juventud dominicana mediante una formación vinculada a las necesidades reales del mercado laboral.

Explicó que el programa permitirá a los estudiantes complementar su formación académica con capacitación técnica especializada, facilitando la obtención de una doble titulación que amplía sus posibilidades de empleabilidad y crecimiento profesional.

De su lado, el director de la Regional 15 de Educación, licenciado Eddy Chávez, valoró la integración de los distritos y centros educativos al proceso y exhortó a los equipos directivos a asumir el proyecto con compromiso y visión de futuro.

Las autoridades indicaron que en una primera etapa el programa impactó 17 politécnicos, aunque la Regional 15 cuenta con más de 70 centros de esta modalidad, por lo que se trabaja en una expansión gradual para beneficiar a una mayor cantidad de estudiantes.

En representación del INFOTEP participaron, además, José Chacón, encargado del Departamento de Servicio de Formación Profesional; Miguel Rodríguez, coordinador de la Unidad de Centros Operativos del Sistema (COS); Aldemar Tejeda, coordinador de Programas Comunitarios, junto al cuerpo de asesores de capacitación.

Por la Regional 15 de Educación asistieron el licenciado Eddy Chávez, director regional; Ana Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02; Francia Chalas, directora del Distrito Educativo 15-03; Santa Polanco, directora del Distrito Educativo 15-04, y Servio Sena, director del Distrito Educativo 15-05, entre otros representantes del sistema educativo.