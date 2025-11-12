INFOTEP fortalece la formación técnica en el Cibao y gradúa a más de 1,400 nuevos profesionales

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la ceremonia donde se destacó la equidad de género, la inclusión social y el avance hacia la transformación digital e industrial de la región

Bartolo García

Santiago, RD.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) celebró con orgullo su Gran Graduación Ordinaria Regional del Cibao 2025, en la que 1,477 nuevos técnicos recibieron sus títulos en distintas áreas productivas, reafirmando el compromiso de la institución con el desarrollo humano y económico del país.

El acto, realizado en la Gran Arena del Cibao, estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, y contó con la presencia de autoridades civiles, empresariales y representantes del sector laboral.

Durante su intervención, la vicepresidenta Peña destacó la importancia de la formación técnico profesional como un eje fundamental para el crecimiento nacional. “Cada graduado representa una historia de esfuerzo, una familia que progresa y una nación que avanza hacia el desarrollo sostenible”, expresó.

Peña subrayó que estos nuevos técnicos simbolizan la transformación del país hacia una economía basada en el conocimiento, la productividad y la innovación. “Cada uno de ustedes es un motor del cambio y del progreso dominicano”, enfatizó.

De su lado, el profesor Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, resaltó el impacto económico y social de la educación técnica. “El INFOTEP es el motor que convierte el conocimiento en bienestar. Cada acción formativa representa una historia de superación y un aporte directo al desarrollo del país”, afirmó.

Santos Badía valoró el esfuerzo de los 1,084 graduandos del Cibao Norte y 393 del Cibao Sur y Nordeste, quienes culminaron programas en áreas de alta demanda como electricidad industrial, mecánica, enfermería, farmacia, gastronomía, refrigeración, programación, diseño gráfico, estética y ventas.

Asimismo, destacó la implementación de programas alineados a la Industria 4.0, entre ellos Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios, Automatización de Procesos, Community Management y Cloud Computing, desarrollados en el Centro Tecnológico 4.0 Alfredo Pérez Vargas de Bonao y en otros centros del norte del país.

El acto también marcó el inicio del calendario de graduaciones regionales que el INFOTEP llevará a cabo en todo el país, continuando con la Regional Metropolitana en noviembre, y las Regionales Sur, Valdesia y Este durante el mes de diciembre.

Desde el 2020 hasta la fecha, el INFOTEP ha experimentado un notable crecimiento institucional, pasando de ocho a sesenta y tres centros de capacitación propios, con la meta de alcanzar sesenta y siete en los próximos meses. Además, el número de egresados ha aumentado en más del 200 %, con una tasa de inserción laboral superior al 85 %.

La equidad de género fue uno de los aspectos más destacados del evento. En el Cibao Norte, la matrícula se distribuyó casi por igual entre hombres y mujeres, mientras que en el Cibao Sur y Nordeste, las mujeres representaron un 69.7 % de los egresados, demostrando el liderazgo femenino en la educación técnica.

Las carreras con mayor presencia femenina fueron auxiliar de enfermería (89.3 %), asistencia en farmacia (83 %), estética y masaje terapéutico (80 %) y organización de eventos (91 %). En contraste, las áreas dominadas por hombres fueron electricidad automotriz, mecánica industrial, telecomunicaciones y mantenimiento de vehículos, todas con más del 90 % de participación masculina.

Entre enero y septiembre de 2025, las direcciones regionales del Cibao Norte, Sur y Nordeste ejecutaron más de 4.8 millones de horas de instrucción, beneficiando a más de 277 mil participantes y brindando apoyo técnico a más de mil empresas mediante programas de capacitación y formación dual.

El modelo de Formación Dual (PRODUAL) continúa consolidándose, con más de 223 aprendices activos en 133 empresas, alcanzando una tasa de colocación laboral del 99 %, lo que demuestra la efectividad del vínculo entre la educación y el sector productivo.

Con esta graduación, el INFOTEP reafirma su misión de ser un agente de transformación social y productiva, fortaleciendo la empleabilidad, la innovación y el desarrollo humano en todas las regiones del país, especialmente en el corazón productivo del Cibao.

