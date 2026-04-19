Industria dominicana mantiene crecimiento sólido pese al panorama internacional

Bartolo García

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que la industria dominicana continúa mostrando fortaleza frente al complejo escenario económico internacional, al registrar un importante crecimiento en su actividad manufacturera y en las exportaciones de bienes nacionales durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la institución encabezada por el ministro Yayo Sanz Lovatón, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) alcanzó los 60.7 puntos en marzo de 2026, superando ampliamente el umbral de los 50 puntos, indicador que refleja expansión en el sector industrial.

Este resultado representa un aumento de 8.8 puntos con relación a febrero, consolidando así la tendencia positiva registrada durante los primeros tres meses del año y revirtiendo la contracción observada al cierre de 2025, lo que evidencia la recuperación sostenida de la manufactura local.

El MICM destacó que estos resultados reflejan la resiliencia de la economía dominicana, así como la efectividad de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la industria nacional y el diálogo permanente entre los sectores público y privado para preservar la estabilidad económica.

Entre las variables con mayor incidencia en este desempeño se encuentran el volumen de producción, que alcanzó 61.7 puntos con un incremento de 12.0 puntos, y el volumen de ventas, que llegó a 61.2 puntos tras aumentar 5.4 puntos en comparación con febrero.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón y el presidente de la AIRD, Julio Brache, durante un Encuentro Industrial.

También mostraron crecimiento el empleo, que se ubicó en 60.6 puntos; el inventario de materias primas, con 58.7; y el plazo de entrega de suplidores, también con 58.7 puntos, reflejando una mejora generalizada en la operatividad y productividad del sector manufacturero.

El ministerio señaló además que la manufactura local cerró marzo con 153,144 empleos formales, registrando una variación interanual positiva de 0.5 %, destacándose los subsectores de plásticos, azúcar y productos farmacéuticos como los mayores generadores de empleos.

Asimismo, el aporte al fisco alcanzó los RD$15,045.9 millones, con un crecimiento interanual de 14.5 %, mientras que las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional crecieron 20.9 % en el primer trimestre del año, teniendo como principales destinos a Haití, Estados Unidos y Puerto Rico, consolidando así el papel estratégico de la industria en el desarrollo económico nacional.