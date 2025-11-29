Industria cementera fortalece su impacto en la economía dominicana con expansión de su encadenamiento productivo

Bartolo García

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) destacó el posicionamiento estratégico de la industria cementera dentro del crecimiento económico nacional, resaltando su rol como motor de encadenamiento productivo en múltiples sectores.

Según la entidad, el cemento continúa siendo un pilar esencial en la construcción de infraestructuras públicas y privadas, impulsando a su vez actividades económicas vinculadas como la minería no metálica, el transporte, la energía y la manufactura de bienes industriales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la firma consultora DASA, las empresas del sector cementero destinan más de RD$21,851.90 millones al año en compras de bienes y servicios dentro del mercado local.

Este flujo económico estimula el trabajo de cientos de suplidores distribuidos en diferentes regiones del país, promoviendo competitividad e inversión en cadenas de producción asociadas.

El presidente de ADOCEM, Jorge David Pérez, aseguró que el impacto de la industria trasciende su contribución directa al PIB, pues cada tonelada producida activa empleos, logística y servicios técnicos especializados.

“El cemento no solo construye edificaciones, también construye oportunidades para miles de dominicanos que dependen de esta cadena productiva”, expresó Pérez.

El informe revela que este proceso de compras genera alrededor de 7,414 empleos indirectos, con 2,287 vinculados al suministro de bienes y 5,127 al sector servicios.

Esto se traduce en salarios anuales que superan los RD$1,874 millones y aportes fiscales por RD$4,493 millones, entre ITBIS e ISR.

El efecto multiplicador también se refleja en la fase de comercialización y distribución del cemento en el país, estimándose la creación de 16,736 empleos adicionales.

Estos trabajadores reciben una masa salarial anual de RD$4,368 millones, dinamizando aún más la economía local y regional.

ADOCEM también destacó que el volumen total de ventas, incluyendo exportaciones, registró un crecimiento de 2.8% entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

El buen desempeño responde a inversiones continuas en modernización, mejoras de eficiencia y sostenibilidad operativa, asegurando el abastecimiento pleno del mercado nacional.

La asociación reiteró su compromiso con el desarrollo del país, contribuyendo al fortalecimiento de infraestructuras esenciales y al avance sostenible del sector construcción.

ADOCEM reúne a las principales firmas cementeras del país: Argos Dominicana, Cementos Progreso, Cementos Cibao, Domicem, Cemento Panam y Cemento Santo Domingo, entidades que impulsan la competitividad de la manufactura dominicana.