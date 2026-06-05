Indrhi reitera que la actividad minera no genera contaminación en la presa de Hatillo y atribuye la coloración del agua a procesos biológicos naturales

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reiteró que no existe evidencia de contaminación en la presa de Hatillo atribuible a la actividad minera y afirmó que la coloración observada en sus aguas responde a un proceso biológico natural vinculado a la proliferación de algas.

De acuerdo con la institución, este fenómeno es favorecido por la presencia de nutrientes en el embalse, provenientes principalmente de la actividad agrícola y de los aportes que reciben los ríos que alimentan la presa. El organismo explicó que estas condiciones generan cambios visibles en el agua sin que ello represente un indicio de contaminación asociada a operaciones mineras.

El INDRHI informó además que análisis realizados por laboratorios nacionales e internacionales establecen que la calidad del agua se mantiene dentro de los parámetros requeridos para el consumo humano y el uso agrícola. En ese contexto, la entidad reafirmó que no hay evidencia técnica que vincule la actividad minera con la situación observada en la presa de Hatillo y destacó que mantiene un monitoreo constante para garantizar el seguimiento de las condiciones del recurso hídrico.