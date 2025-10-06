INDOTEL respalda los Juegos Escolares San Francisco 2025 con equipos de internet satelital

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) brindó un importante apoyo a los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, mediante la instalación de equipos de internet satelital en la sede principal y en las subsedes de La Vega y Salcedo, garantizando conectividad estable durante todo el evento.

El aporte de INDOTEL incluye también la colocación de repetidores y sistemas de respaldo de energía, que aseguran la conexión de los más de 4,500 atletas y técnicos que participan en la justa deportiva organizada por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

“Con esta contribución, logramos que las comunicaciones fluyan con eficiencia en cada una de las sedes, permitiendo un mejor control operativo, cobertura mediática y acceso a información en tiempo real para las delegaciones”, expresó Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, quien agradeció el respaldo institucional de INDOTEL y su presidente, Guido Gómez Mazara, para el éxito del evento.

Los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025 se celebran del 28 de septiembre al 12 de octubre, con competencias en distintas disciplinas en San Francisco de Macorís y en las subsedes de La Vega, Salcedo y Nagua. Este evento reúne a los mejores estudiantes-atletas del país en una gran fiesta del deporte, la educación y la integración.