Indigna a dominicanos NYC atraco violento a envejeciente en Santiago

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Indignación, coraje, maledicencia y expresiones satánicas proclamaron dominicanos residentes en esta ciudad contra dos jóvenes que atracaron violentamente un señor envejeciente (92 años) cuando caminaba con dificultades por la calle Penetración, frente al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), despojándolo de RD$2,000.

Los forajidos se detuvieron frente al ancianos mientras luchaba por caminar lentamente por la calzada, entablándole conversaciones para luego desmontarse de un carro Hyundai Sonata gris que conducían y uno de ellos verifica el pie malo señalado por el señor, el malhechor simula ayudarle pero aprovecha para meterle las manos en su bolsillo izquierdo.

Acto seguido, la víctima puso una mínima resistencia y el maleante le dio un violento tirón contra el carro y luego le saca el dinero a la fuerza, para marcharse inmediatamente, y el señor, lleno de impotencia, observaba cuando se marchaban los desconocidos delincuentes.

El atraco quedó grabado en una cámara de seguridad, el pasado lunes, y dado a conocer por las autoridades.

«Son unos malditos, lacras, desgraciados, hijos de perra, malnacidos, desalmados, y no merecen estar vivos al cometer un hecho que llora ante la presencia de Dios» sostienen los quisqueyanos en documento.

Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables para proceder con su captura, se informó.

Los dominicanos solicitan al jefe de la policía en la región de Cibao Central, con sede en Santiago de los Caballeros, demostrar su capacidad investigativa y apresar los dos delincuentes, para someterlos a la justicia y caiga todo el peso de la Ley.

Entre los que condenan la criminal acción figuran Juana de Montero, Luis A. Carrasco, Julián Maldonado, Federico López, Ernesto Valdez, Josefina Luna, Miguelina de los Santos, Hansel Rivera, Víctor Rodríguez, Emilio Rojas, José Tiburcio, Leonardo Lluberes, Nelson Estévez, Bolívar Santos, Eva de Méndez, Luis Cartagena y Wilson Madera, entre otros.