Incendio devora una instalación industrial en Florida y deja al menos dos muertos video

Una explosión e incendio en un patio de Medley utilizado por varias empresas cobró la vida de dos personas el martes por la mañana, según las autoridades de Miami-Dade

Un gran incendio que se extendió este martes por varios vehículos estacionados en un sitio industrial en la localidad de Medley, en el estado de Florida, dejó como saldo al menos dos muertos y tres heridos.

De acuerdo a los bomberos, citadas por medios locales, el siniestro comenzó a las 8:30 de la mañana y fue finalmente extinguido unas horas después.

Las autoridades están investigando las causas del incendio.

#MDFR is on scene of a fire at 11350 NW S River Drive. Media staging area will be at NW 97 Avenue & NW South River Drive. pic.twitter.com/Qnqxx0rJ3w