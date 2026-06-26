Congresista Ritchie Torres reelecto con un 71.9 % D-15 en El Bronx

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El congresista Ritchie Torres por el Distrito 15 en El Bronx fue reelecto con una contundente victoria que alcanzó el 71.9 % de los votos en las primarias demócratas del pasado martes, lo que viene a consolidar su liderazgo político y asegurar su nominación demócrata para un nuevo mandato en el Congreso de los Estados Unidos.

La amplia ventaja obtenida por Torres refleja el fuerte respaldo que mantiene entre los votantes del Distrito, una comunidad diversa a la que ha representado en Washington con un enfoque centrado en la defensa de las familias trabajadoras, la protección de programas federales esenciales y la lucha por mayores oportunidades económicas para sus residentes.

Torres agradeció el apoyo recibido y destacó la unidad que caracteriza a su distrito. “El Bronx habló con claridad y estoy muy orgulloso de haber obtenido más del 70% de los votos y de continuar representando nuestro distrito que me vio crecer en Washington, D.C.”, expresó.

También resaltó la diversidad cultural, étnica y religiosa que define El Bronx y que, según afirmó, representa lo mejor end territorio estadounidense.

“El Bronx es una democracia multirracial, multiétnica, multirreligiosa y multilingüe”. “Somos una familia”. “Somos negros, blancos, latinos y asiáticos”. “Somos cristianos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes”. Somos un solo Bronx”, precisó.

El congresista afirmó que los resultados demuestran que la unidad es más fuerte que las divisiones y que los residentes del distrito continúan apostando por un liderazgo enfocado en resultados y en la defensa de su comunidad.

“Cada rincón de este distrito se unió y demostró que hay mucho más que nos une que lo que nos separa”. “Ninguna cantidad de odio podrá arrebatarnos eso”. “El Bronx merece un luchador en Washington, y me enorgullece continuar llevando esa responsabilidad”, agregó.

La victoria representa un importante respaldo a la comunidad, porque se ha destacado en defender programas como Medicare y SNAP, promover inversiones para las comunidades urbanas y alzar la voz en favor de los residentes tanto a nivel local como nacional.

Con esta victoria, Torres se posiciona con fuerza de cara a las elecciones generales, reafirmando su condición como una de las figuras políticas más influyentes y ampliamente respaldadas en El Bronx.