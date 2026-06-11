Impulsan jornada de concienciación vial para reducir accidentes en San Francisco de Macorís

Bartolo García

San Francisco de Macorís. En conmemoración del Día Mundial de la Seguridad Vial, Fuente de Luz Memorial Service, en coordinación con la Alcaldía Municipal, realizó la charla experiencial “Educación Vial: La Luz del Camino”, una iniciativa destinada a fomentar la conducción responsable y crear conciencia sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito.

La actividad tuvo lugar en el salón de actos del cabildo francomacorisano y estuvo dirigida a sensibilizar a la población sobre la importancia de fortalecer la educación vial, especialmente en la provincia Duarte, que figura entre las demarcaciones con mayores índices de fallecimientos por siniestros viales en el país.

La conferencia fue impartida por el especialista en seguridad vial Aníbal Germoso, CEO de Accidentes RD, quien presentó experiencias reales, estadísticas y dinámicas orientadas a promover una mayor responsabilidad al momento de conducir y utilizar las vías públicas.

Durante el encuentro, conducido por el comunicador Wilson Gómez y respaldado por la Gobernación Provincial Duarte, los participantes reflexionaron sobre el impacto humano, emocional y familiar que generan los accidentes de tránsito, así como la necesidad de adoptar hábitos que contribuyan a salvar vidas.

La directora general de Fuente de Luz Memorial Service, Arlenys Nicasio, destacó que la educación y la prevención forman parte del compromiso social de la empresa. “Crear conciencia también es una forma de cuidar a las familias y prevenir tragedias”, expresó, al reafirmar el interés de la institución en impulsar acciones de bienestar comunitario.

La vicealcaldesa Rosa Estela García Brito y la gobernadora provincial Ana Xiomara Cortés valoraron la iniciativa y coincidieron en que la educación vial constituye una herramienta fundamental para reducir los accidentes y fortalecer una cultura de respeto y responsabilidad en las carreteras. Fuente de Luz Memorial Service anunció que continuará desarrollando programas orientados a la concienciación ciudadana y la seguridad vial en todo el país.