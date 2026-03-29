IDECOOP fortalece cooperativismo agrícola con lanzamiento de AGROCOOP 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) celebró el primer encuentro “AGROCOOP 2026”, una iniciativa orientada a fortalecer la integración y el desarrollo de las cooperativas agropecuarias en la República Dominicana.

La actividad fue encabezada por la presidenta administradora, Maritza López de Ortiz, quien destacó el papel estratégico del cooperativismo como motor del desarrollo nacional.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que la seguridad alimentaria se ha convertido en un tema de soberanía y estabilidad económica, resaltando el valor de las cooperativas como modelo solidario y eficiente.

Asimismo, indicó que el país importó más de 5,500 millones de dólares en alimentos en 2025, lo que representa una oportunidad para fortalecer la producción local mediante el trabajo conjunto del sector agropecuario.

López de Ortiz exhortó a los representantes de cooperativas a convertirse en promotores activos del modelo, fomentando la integración y la confianza en este sistema como respuesta a los desafíos actuales.

El evento contó con la participación de representantes del sector público, financiero y cooperativo, quienes coincidieron en la importancia de impulsar políticas que fortalezcan la producción nacional.

IDECOOP anunció que este tipo de encuentros continuará desarrollándose en distintas regiones del país, con el objetivo de consolidar el cooperativismo agropecuario como eje clave del desarrollo sostenible.