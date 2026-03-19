IDECOOP detiene asambleas de COOPACRENE ante denuncias de irregularidades legales

Bartolo García

Santo Domingo.– El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo ordenó la suspensión de las asambleas distritales y la asamblea general ordinaria de la COOPACRENE, previstas para el 20 de marzo de 2026, tras denuncias de presuntas irregularidades en su organización.

La decisión se produce en medio de una acción judicial interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo, en la que se advierte sobre posibles violaciones legales y riesgos de exclusión de socios dentro del proceso asambleario.

La instancia fue presentada por José Santos Manzueta y Alberto Florián Morillo, quienes alegan omisión administrativa por parte del IDECOOP al no responder oportunamente a solicitudes de intervención.

Según el recurso, esta situación permitió el avance de un proceso presuntamente irregular que podría afectar la legalidad institucional, el quórum y el derecho de participación de los socios.

Asimismo, se cuestiona una disposición atribuida al presidente del Consejo de Administración, Simeón Alcides Cuevas Reyes, relacionada con la elaboración de un listado de socios limitado al período 2021–2026.

De acuerdo con los denunciantes, esta medida podría permitir la participación de personas que no cumplen con los requisitos, mientras excluiría a socios con mayor antigüedad, incluyendo miembros fundadores.

La acción judicial también señala posibles violaciones a los estatutos internos de la cooperativa, específicamente en lo relativo a los plazos de convocatoria y la definición de socio pleno.

Ante este escenario, el IDECOOP decidió suspender las asambleas mediante comunicación oficial firmada por Maritza López de Ortiz, hasta que el tribunal emita una decisión definitiva.

La medida tiene como objetivo preservar el debido proceso, evitar daños irreparables y garantizar el respeto a los derechos de los socios, así como la transparencia dentro del sistema cooperativo dominicano.

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