Hospiten Bávaro reconoce la labor de sus especialistas durante tradicional cóctel anual

Bávaro, Punta Cana. – En un ambiente de confraternidad y celebración, Hospiten Bávaro realizó su tradicional cóctel anual dedicado a agasajar a su cuerpo de especialistas médicos, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia, la cercanía y el fortalecimiento continuo de su equipo humano.

El encuentro reunió a médicos especialistas, directivos e invitados especiales, quienes compartieron una velada marcada por el agradecimiento y la visión de crecimiento que impulsa el centro hospitalario.

Durante la actividad, Jorge Dorado, director gerente de Hospiten Bávaro, presentó un resumen de los principales resultados alcanzados durante el año 2025, destacando los avances institucionales, el crecimiento sostenido de la organización y las mejoras implementadas para fortalecer la calidad asistencial y la experiencia de los pacientes.

De igual manera, el director médico, Julio Ángel Chireno, se dirigió a los especialistas para compartir importantes novedades relacionadas con la evolución organizativa del centro.

“Vamos a reforzar la estructura de la dirección médica con la incorporación de una subdirección médica, que permitirá dar mayor continuidad, seguimiento y capacidad operativa a las decisiones clínicas y organizativas, facilitando además una presencia más constante en el día a día de las distintas áreas”, expresó.

Indicó que la institución continuará avanzando en la ampliación y reorganización de su cartera de servicios, incorporando y recuperando especialidades que aporten valor asistencial y fortalezcan el modelo de atención integral que caracteriza a Hospiten.

Xabier Pacios, director general para República Dominicana, aprovechó el escenario para dar detalles sobre la construcción del nuevo Hospiten Punta Cana, iniciativa que contará con el respaldo y compromiso de todo el equipo de trabajo.

Con esta celebración, Hospiten Bávaro reafirma su apuesta por el fortalecimiento institucional, el reconocimiento a sus especialistas y la consolidación de una atención médica de calidad, humana e innovadora en la región.