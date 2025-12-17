Hijo de Rob y Michele Reiner enfrentará dos cargos por homicidio y posible pena de muerte

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la productora y fotógrafa Michele Singer Reiner, enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de ambos, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional o incluso la pena de muerte, informó este martes el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El fiscal explicó que su oficina presentará dos cargos de asesinato en primer grado, acompañados de una circunstancia especial por la muerte de más de una persona. Además, se le imputa el uso directo de un arma letal, específicamente un cuchillo, para cometer los crímenes.

Hochman precisó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre solicitar la pena de muerte y que, por el momento, Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza. Indicó también que, como es habitual en este tipo de procesos, se tomarán en cuenta los deseos y opiniones de los familiares al momento de determinar la posible sanción.

La investigación sigue en curso y ahora la atención se centra en el Departamento del Forense del condado de Los Ángeles, que deberá establecer la hora exacta de las muertes. Las autoridades policiales evitaron pronunciarse sobre las causas específicas del fallecimiento.

El fiscal subrayó que los cargos presentados no constituyen pruebas en sí mismas y que será un gran jurado el encargado de evaluar la evidencia y autorizar formalmente las acusaciones.

Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio, fue arrestado la noche del domingo sin que se produjeran incidentes. Según explicó Alan Hamilton, subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, el detenido no mostró resistencia ni intentó huir.

Los cargos serán presentados oficialmente más tarde este martes y, una vez que Reiner reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para la lectura formal de los cargos y para declararse culpable o no culpable.

Rob Reiner, de 78 años, reconocido por películas como When Harry Met Sally y por su participación en The Wolf of Wall Street, fue hallado sin vida junto a su esposa Michele Reiner, de 70 años, el pasado domingo en su residencia de Los Ángeles. Fue una de sus hijas quien descubrió los cuerpos y alertó a las autoridades.

Hamilton añadió que el LAPD tuvo conocimiento del caso a través de una solicitud del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que fue el primer organismo en acudir a la vivienda.

Tras el hallazgo, Nick Reiner fue detenido. Según fuentes policiales citadas por Los Angeles Times, el acusado llevaba décadas luchando contra la adicción a las drogas y al alcohol, vivía en una casa anexa a la de sus padres y actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Twin Towers, bajo vigilancia especial al ser considerado riesgo de suicidio.