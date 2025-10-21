Héctor Valdez Albizu vuelve a brillar entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo

Bartolo García

WASHINGTON, D.C., EE. UU.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue reconocido nuevamente por la prestigiosa revista Global Finance como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, al alcanzar una de las más altas calificaciones en el Central Banker Report Card 2025.

El reconocimiento se otorgó el sábado 18 de octubre durante una ceremonia en Washington, D.C., en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (BM). La distinción fue entregada por Christopher Giarraputo, director de operaciones de la revista, quien resaltó el papel determinante de Valdez Albizu en la estabilidad macroeconómica dominicana.

La publicación internacional evaluó el desempeño de los bancos centrales de más de 100 países en criterios clave como el control de la inflación, la estabilidad del sistema financiero, la independencia política y la credibilidad institucional. En esta edición, el gobernador dominicano obtuvo una calificación de A-, situándose entre los líderes más destacados a nivel global.

El fundador y director editorial de Global Finance, Joseph Giarraputo, destacó que “los gobernadores galardonados han demostrado una extraordinaria capacidad para enfrentar los desafíos inflacionarios, manteniendo la confianza de los mercados y fortaleciendo el crecimiento sostenible de sus economías”.

“Héctor Valdez Albizu ha sido ejemplo de prudencia, disciplina monetaria y visión de largo plazo. Su liderazgo en el Banco Central de República Dominicana ha contribuido a mantener la estabilidad y a reforzar la confianza internacional en el país”, agregó Giarraputo durante la entrega.

Esta es la tercera ocasión en que el gobernador dominicano recibe este reconocimiento, tras haber sido premiado también en 2017 y 2024, consolidando su reputación como uno de los líderes financieros más consistentes y respetados del hemisferio occidental.

Valdez Albizu compartió la distinción con figuras de renombre internacional como Jerome Powell (Estados Unidos), Christine Lagarde (Unión Europea), Hassan Abdalla (Egipto), Julio Velarde (Perú), Rossana Costa (Chile) y Carlos Carvallo Spalding (Paraguay).

Durante su discurso de agradecimiento, el gobernador dedicó el premio al equipo técnico del Banco Central y al pueblo dominicano, afirmando que el logro “refleja el trabajo colectivo de hombres y mujeres comprometidos con la estabilidad económica y la credibilidad institucional del país”.

“Este reconocimiento reafirma el compromiso del Banco Central con una política monetaria responsable, transparente y orientada al bienestar de todos los dominicanos”, señaló Valdez Albizu, quien agradeció también el respaldo del presidente Luis Abinader y de las autoridades económicas nacionales.

El gobernador estuvo acompañado por una delegación técnica compuesta por Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Frank Fuentes, representante dominicano ante el FMI.

Global Finance, fundada en 1987 y con sede en Nueva York, es una de las revistas financieras más influyentes del mundo. Se distribuye en 193 países y cuenta con una circulación superior a los 50,000 ejemplares, dirigida a altos ejecutivos, inversionistas institucionales y responsables de políticas económicas en los principales centros financieros del planeta.

El Central Banker Report Card, elaborado anualmente por la publicación, es considerado un referente mundial de credibilidad y gestión monetaria, otorgando calificaciones de “A” a “F” según el desempeño de los bancos centrales. Solo un reducido grupo logra ingresar al rango de excelencia, reservado para quienes muestran independencia, eficacia y resultados sostenibles.

Con esta nueva distinción, Héctor Valdez Albizu reafirma el liderazgo de la República Dominicana en materia de estabilidad macroeconómica, manejo prudente de la política monetaria y fortalecimiento institucional, proyectando al país como un referente regional en gobernanza financiera.

