Guerrero Jr. y Giménez lideran ofensiva de Toronto para igualar la Serie ante Seattle

Seattle.– Con una ofensiva encendida y un pitcheo magistral, los Toronto Blue Jays derrotaron este jueves 8-2 a los Seattle Mariners para empatar 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA), en un encuentro que combinó poder, experiencia y determinación.

El intermedista venezolano Andrés Giménez y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. brillaron con el madero, conectando jonrones por segunda noche consecutiva, mientras el veterano Max Scherzer protagonizó su mejor salida en dos meses, llevando a los canadienses a una victoria clave que garantiza el regreso de la serie a Toronto.

Giménez fue la figura más productiva al batear de 4-2 con cuatro carreras impulsadas, incluyendo un cuadrangular que dio la ventaja a su equipo, mientras Guerrero Jr. se fue de 5-2 con una anotada y una remolcada, ratificando su resurgir ofensivo en el tramo más decisivo de la postemporada.

El juego, disputado ante un abarrotado T-Mobile Park, tuvo un inicio favorable para los locales, cuando Josh Naylor conectó un jonrón solitario en la segunda entrada ante Scherzer, poniendo a los Mariners en ventaja 1-0. Sin embargo, los Blue Jays reaccionaron con fuerza en el tercero.

El segunda base Isiah Kiner-Falefa abrió el ataque con un doble, y Giménez lo siguió con un jonrón de dos carreras, volteando el marcador. Con este batazo, el venezolano se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB que conecta cuadrangulares que empatan o dan la ventaja desde el noveno puesto del orden en juegos consecutivos de una misma postemporada.

Toronto continuó castigando al abridor dominicano Luis Castillo, quien permitió varios imparables consecutivos antes de ser sustituido. Con las bases llenas, el relevista Gabe Speier otorgó boleto a Daulton Varsho, permitiendo otra anotación para ampliar la ventaja 3-1.

En el cuarto episodio, George Springer impulsó una carrera con doblete y luego anotó por un lanzamiento desviado, poniendo el marcador 5-1. El dominio ofensivo de Toronto se consolidó en la séptima entrada, cuando Guerrero Jr. disparó un jonrón solitario por el jardín derecho ante el venezolano Eduardo Bazardo, confirmando su recuperación tras un lento inicio de serie.

Guerrero, quien se fue de 7-0 en los dos primeros juegos, ha registrado 6 hits en sus últimos 9 turnos, con dos jonrones y dos dobles, impulsando el repunte ofensivo de los Blue Jays.

Toronto ha conectado 17 cuadrangulares en ocho juegos de postemporada, imponiendo un nuevo récord de franquicia y ubicándose entre los cuatro equipos con más jonrones en una misma postemporada en toda la historia de las Grandes Ligas.

En el octavo inning, Giménez volvió a responder con un sencillo impulsador de dos carreras, sellando la victoria 8-2 y dejando sin opciones a la ofensiva local.

Scherzer, en su salida número 500 en las Grandes Ligas, demostró su jerarquía al lanzar 5.2 entradas con solo tres hits, dos carreras, cuatro boletos y cinco ponches. Con esta actuación, el veterano derecho igualó su récord de postemporada en 8-8 y superó a Roger Clemens en el quinto lugar histórico de ponches en playoffs, con 177.

Con esta victoria, Scherzer también se convirtió en el cuarto lanzador de 41 años o más que gana un juego de postemporada, uniéndose a Clemens, Kenny Rogers y Dennis Martínez. Su liderazgo y experiencia fueron claves para mantener la calma y el enfoque del equipo.

El quinto partido de la serie se disputará este viernes nuevamente en el T-Mobile Park, con un duelo entre Kevin Gausman (Toronto) y Bryce Miller (Seattle), una repetición del enfrentamiento del Juego 1. Los Blue Jays buscarán aprovechar el impulso para tomar la delantera antes de regresar a casa.

