Nacionales

Grupo Ramos inicia su temporada de Navidad y Feria de Bebidas

La propuesta incluye tres colecciones de decoración, lanzamientos exclusivos de bebidas y promociones especiales para los clientes
El Jacaguero
Equipo colaboradores Grupo Ramos

Santo Domingo. Grupo Ramos presentó a los dominicanos su tradicional temporada de Navidad y Feria de Bebidas, un espacio que cada año reúne ofertas, novedades y actividades diseñadas para acompañar a las familias en sus celebraciones.

La propuesta de esta edición refuerza el concepto de “En Sirena tenemos la Navidad que va contigo” y “para cada brindis tenemos una bebida que va contigo”. El surtido abarca desde artículos decorativos con las últimas tendencias hasta un portafolio amplio de bebidas, con opciones para todos los gustos y momentos de consumo.

Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Grupo Ramos, comentó: “Hemos compartido los grandes momentos de nuestra trayectoria con todos los dominicanos. Ya la navidad de Grupo Ramos es una tradición, como poner los bombillitos, comerse la manzana o comprar coquitos y gomitas para compartirla con la familia. Y nos hace felices ser parte de la celebración de todos los hogares”.

Entre las novedades de esta temporada, Grupo Ramos anunció que ofrecerá descuentos instantáneos en caja con la tarjeta Sirena APAP durante el día de lanzamiento y, a lo largo del mes, cashback y promociones con entidades bancarias aliadas.

En el surtido navideño se destacan tres colecciones de decoración con diseños alineados a las tendencias internacionales, pensadas para que los clientes encuentren un estilo acorde a su forma de celebrar.

La feria de bebidas incluye ofertas de cuatro packs de cervezas internacionales, kits especiales para compras en línea y degustaciones en tiendas. Además, cada fin de semana se pondrá a disposición un producto en oferta exclusiva que solo estará disponible en nuestras tiendas.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

