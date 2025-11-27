Gran Velada Musical del Popular reúne a clientes corporativos en un cierre de año de agradecimiento

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano celebró este miércoles una elegante noche artística en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde ofreció un concierto sinfónico para 1,500 clientes corporativos como gesto de agradecimiento por la confianza y lealtad depositadas durante todo el año.

El espectáculo, titulado “Molina y sus amigos”, estuvo encabezado por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección magistral del maestro José Antonio Molina, quien presentó un repertorio de 13 obras que fusionaron tradición y modernidad, resaltando la esencia cultural del país.

Artistas de reconocimiento internacional se unieron a la gala musical, entre ellos la icónica vocalista Maridalia Hernández, el virtuoso trompetista Arturo Sandoval, el pianista Leo Pimentel y los saxofonistas Sandy Gabriel y Ed Calle, quienes aportaron un vibrante toque contemporáneo.

Entre las piezas más celebradas de la noche destacaron “Obertura Yaya”, “Amorosa”, “Ay, mujer”, “Ella”, “Evocación” y “Caña Brava”, coreadas y ovacionadas por un público cautivado por la puesta en escena.

Dinorah Grullón, Rosa Hernández de Grullón, Virginia Grullón, Antonia Antón de Hernández, Elima de Grullón, Ana Idalia Grullón y Evelyn Fernández de Johnson.

La velada contó con la participación del presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, Manuel A. Grullón, acompañado de su esposa, la embajadora Rosa Hernández de Grullón, junto a altos ejecutivos de la organización.

Previo al concierto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, dirigió unas palabras a los invitados, resaltando que cada cliente corporativo es parte fundamental del crecimiento y liderazgo que caracteriza a la entidad financiera.

Paniagua enfatizó que el Popular continúa transformándose a través de la innovación, con soluciones tecnológicas que facilitan la gestión financiera y aportan al desarrollo de todos los sectores productivos del país.

Además, reafirmó que la institución mantiene firme su compromiso de impulsar proyectos que beneficien la economía nacional, elevando la competitividad, el emprendimiento y la modernización empresarial.

Tras el espectáculo, los asistentes disfrutaron de un elegante cóctel en la explanada del Teatro Nacional, donde se compartió un ambiente festivo y se brindó por un 2026 lleno de oportunidades y crecimiento conjunto.

Christopher Paniagua

A la actividad asistieron destacadas figuras del sector público, incluyendo el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

También estuvieron presentes miembros de los consejos de administración del Banco Popular y del Grupo Popular, así como ejecutivos senior responsables de áreas estratégicas como negocios, tecnología, transformación cultural y operaciones.

Los participantes coincidieron en que el evento reforzó los lazos entre el banco y sus clientes corporativos, marcando un cierre de año memorable en una relación marcada por la confianza y la visión compartida de progreso.

El Banco Popular reiteró que seguirá acompañando a sus clientes con soluciones financieras innovadoras, sostenibles y a la altura de los nuevos desafíos globales y locales.

La noche culminó con el sentimiento de gratitud y optimismo que caracteriza la trayectoria institucional del Popular, manteniendo su liderazgo como motor del desarrollo dominicano por más de seis décadas.

#eljacaguero #BancoPopular #CulturaFinanciera #ConciertoSinfónico #JoséAntonioMolina #ClientesCorporativos #RepúblicaDominicana