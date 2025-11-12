Gobierno y sector eléctrico restablecen completamente el sistema nacional tras apagón

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 2:20 de la madrugada de este miércoles el sistema eléctrico nacional fue completamente restablecido, luego de la interrupción general que afectó a gran parte del país durante la noche del martes.

El funcionario explicó que a esa hora todas las plantas generadoras estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 % de su capacidad, abasteciendo el 96 % de la demanda energética registrada en ese momento.

“Todas las plantas están operando con normalidad y el sistema se encuentra estable”, aseguró Santos, al tiempo que destacó la rápida respuesta del equipo técnico y la coordinación de las distintas entidades que conforman el sector eléctrico.

El ministro indicó que el Comité de Fallas se reunirá este miércoles a las 10:00 de la mañana para realizar las investigaciones técnicas correspondientes y determinar las causas que provocaron la eventualidad.

Según las informaciones preliminares, el incidente se habría originado en una subestación ubicada en San Pedro de Macorís, afectando la estabilidad del sistema interconectado y provocando una caída temporal de la generación.

Desde el momento en que se produjo la falla, las autoridades del sistema eléctrico mantuvieron una sesión permanente en el Centro de Operaciones de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), coordinando los esfuerzos para la recuperación del servicio.

En la mesa de trabajo participaron el ministro Joel Santos; Martín Robles, administrador general de la ETED; Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y administrador de Punta Catalina; Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Andrés Astacio, superintendente de Electricidad; y Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía.

El ministro destacó que tanto el presidente Luis Abinader como la vicepresidenta Raquel Peña se mantuvieron en comunicación constante con el centro de control y con el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso de restablecimiento.

“Hubo una coordinación continua y un compromiso total del Gobierno con la estabilidad energética y con la confianza de los ciudadanos”, subrayó Santos.

El restablecimiento del sistema fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos técnicos y las instituciones del sector, que actuaron con rapidez para sincronizar nuevamente las plantas generadoras y estabilizar la red.

Santos valoró el trabajo del personal de campo que, a pesar de las condiciones adversas, logró recuperar la generación nacional en pocas horas, evitando mayores afectaciones en la población y en las actividades productivas.

Asimismo, recordó que el Gabinete Eléctrico continúa trabajando en planes de modernización y mantenimiento para reforzar la seguridad energética del país y prevenir eventos similares en el futuro.

Finalmente, el ministro reiteró el agradecimiento del Gobierno a la ciudadanía por su comprensión y paciencia, reafirmando el compromiso del sector eléctrico con un servicio más estable, eficiente y confiable para todos los dominicanos.

