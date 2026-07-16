Gobierno supera RD$900 millones en créditos a microempresarios en este año

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), entregaron hoy créditos por otros RD$160 millones en Capotillo.

Santo Domingo. – Con la entrega de créditos por RD$160 millones a microempresarios y emprendedores del Ensanche Capotillo, Distrito Nacional, el Gobierno dominicano supera ya los RD$927 millones entregados en lo que va de año, como parte del compromiso y el apoyo permanente a ese importante sector de la economía nacional.

En la entrega de este jueves, encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón y el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, fueron beneficiados otros 422 microempresarios del Distrito Nacional, para que continúen innovando, generando empleos y movimiento económico.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que con cada entrega de préstamos que el Gobierno realiza a través de Promipyme, se rompen las barreras de acceso al crédito que persisten para algunos emprendedores dominicanos.

“Con esta entrega reafirmamos nuestra confianza en quienes todos los días generan empleos, producen riqueza y hacen avanzar la economía dominicana”, añadió Sanz Lovatón.

En tanto que Fabricio Mazara resaltó que el 54% de los préstamos entregados en esta jornada, fueron destinados a Mujeres, como una muestra clara del liderazgo de las mujeres como propulsoras del crecimiento a través de su inclusión financiera.

Asimismo indicó que con estas entregas también cumplen con la política pública de incorporar a una mayor cantidad de mujeres al tejido productivo, como garantía de la sostenibilidad del crecimiento económico dominicano y la mejora de la calidad de vida de los descendientes de las microempresarias y emprendedoras.

“Nos llena de orgullo decir que desde nuestra llegada a la institución hemos desembolsado un total de RD$ 19,800 millones de pesos, de los cuales el 51% han sido desembolsados a negocios liderados por mujeres”, añadió el director de Promipyme.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así como funcionarios del MICM, de Promipyme, dirigentes comunitarios y lideres religiosos del sector.