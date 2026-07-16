Alcalde Ulises Rodríguez resalta a AMAPROSAN como patrimonio del comercio durante inauguración de la XXXV Expo Amaprosan

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) como un verdadero patrimonio institucional del comercio y de la ciudad, al participar junto al presidente de la República, Luis Abinader, en la inauguración de la XXXV Expo Amaprosan.

Durante su intervención, el ejecutivo municipal afirmó que hablar de AMAPROSAN es hablar de una institución que ha marcado la historia económica y comercial de Santiago, al convertirse en un gremio que ha trascendido la representación de los comerciantes para asumir un compromiso permanente con el desarrollo de la ciudad y del país.

Rodríguez señaló que los santiagueros sienten orgullo por AMAPROSAN porque, a lo largo de su trayectoria, sus directivos y miembros han demostrado que el bienestar colectivo está por encima de los intereses particulares, participando activamente en iniciativas que impulsan el desarrollo de Santiago y contribuyen a los grandes temas nacionales.

El alcalde sostuvo que ese compromiso ha permitido que Expo Amaprosan permanezca vigente durante 35 años y se consolide como una de las ferias comerciales más importantes de la República Dominicana.

“Hoy esta feria ya no pertenece únicamente a Santiago. Su prestigio y su capacidad de convocatoria la han convertido en un evento de alcance nacional, donde convergen empresas, productores, comerciantes e industriales de todo el país para fortalecer alianzas, generar oportunidades de negocios y contribuir al crecimiento de nuestra economía”, expresó.

Ulises Rodríguez felicitó a la directiva de AMAPROSAN por mantener viva una tradición que prestigia a Santiago y fortalece el comercio organizado, al tiempo que reconoció a Grupo Bocel, empresa homenajeada en esta trigésima quinta edición, por su trayectoria de esfuerzo, innovación y confianza en el talento dominicano.

Asimismo, agradeció la presencia del presidente Luis Abinader en la apertura de la feria, resaltando que su participación constituye una muestra del respaldo del Gobierno al comercio organizado y al sector empresarial de Santiago.

“Su presencia envía un mensaje claro de apoyo al sector comercial y empresarial de esta ciudad. Los comerciantes valoran que el Gobierno continúe respaldando iniciativas que fortalecen la producción, la inversión y el desarrollo económico del país”, manifestó.

El alcalde afirmó que Expo Amaprosan simboliza la alianza entre el sector privado y el Estado para generar confianza, impulsar el crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para la población. En ese sentido, reiteró el compromiso de la Alcaldía de Santiago de continuar promoviendo políticas que favorezcan la inversión, fortalezcan el comercio, recuperen los espacios públicos y consoliden una ciudad más organizada, competitiva y humana.

Finalmente, Rodríguez felicitó a AMAPROSAN por las 35 ediciones de una feria que calificó como un referente nacional del comercio organizado y exhortó a que continúe siendo un escenario para promover los negocios, la innovación y las alianzas estratégicas, reafirmando a Santiago como la capital del trabajo, el emprendimiento y la producción nacional.