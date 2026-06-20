Gobierno refuerza seguridad y desarrollo fronterizo con recorrido estratégico en la zona sur

Bartolo García

PEDERNALES.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizaron un recorrido estratégico por la frontera sur dominicana con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad, infraestructura, conectividad y desarrollo económico, como parte de las acciones contempladas en la estrategia integral FUERTE.

La jornada se desarrolló desde la comunidad de Puerto Escondido, en Duvergé, hasta la provincia de Pedernales, incluyendo el cruce de la Sierra de Bahoruco, una de las áreas más complejas y estratégicas de la línea fronteriza. El recorrido permitió a las autoridades conocer de primera mano los desafíos operativos y logísticos que enfrentan las instituciones desplegadas en la zona.

Durante la visita, los funcionarios estuvieron acompañados por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, y el director general del CESFRONT, general de brigada José Manuel Rodríguez Coste, quienes presentaron detalles sobre los esquemas de vigilancia, patrullaje, control territorial y protección de la soberanía nacional implementados en la frontera.

Las autoridades explicaron que la estrategia FUERTE (Fortaleza Fronteriza, Unión Nacional, Estrategia de Infraestructura, Resiliencia Económica, Transformación Territorial y Estabilidad y Defensa) busca fortalecer la presencia del Estado mediante una visión integral que combine seguridad, desarrollo económico, infraestructura y bienestar social para las comunidades fronterizas.

A lo largo de las diferentes paradas, se evaluaron las condiciones operativas de los organismos de seguridad, el estado de infraestructuras estratégicas, las dinámicas comerciales y las necesidades de las poblaciones ubicadas en la zona fronteriza, con el objetivo de generar información que facilite la toma de decisiones oportunas y efectivas.

El ministro de Defensa destacó que este tipo de supervisiones permiten conocer directamente la realidad operacional de la frontera y medir el impacto de las acciones ejecutadas por el Estado. Mientras tanto, José Ignacio Paliza afirmó que la estrategia FUERTE procura consolidar una frontera más segura y desarrollada, impulsando inversiones que generen oportunidades económicas y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Las autoridades coincidieron en que el recorrido permitió verificar avances importantes en materia de vigilancia y control territorial, así como identificar nuevas iniciativas para fortalecer la conectividad, la infraestructura y el desarrollo económico de la región. Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional, fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y promover una frontera más segura, resiliente y próspera.