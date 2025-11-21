Gobierno destina RD$1,500 millones para apoyar a microempresarios afectados por la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Gobierno dominicano anunció un importante programa de apoyo financiero dirigido a emprendedores y pequeños negocios afectados por la tormenta Melissa, como parte de una estrategia para recuperar la actividad económica en sectores vulnerables.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, informó que se destinan RD$1,500 millones en préstamos blandos para fortalecer negocios comunitarios que sufrieron daños por el fenómeno atmosférico.

Como parte de esta iniciativa, Promipyme celebrará este domingo 23 de noviembre una feria de préstamos en los sectores Guachupita, Gualey y Los Guandules, pertenecientes a la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

El acto iniciará a partir de las 3:00 de la tarde y estará encabezado por el presidente Luis Abinader, quien ha dispuesto priorizar la rápida recuperación económica de los emprendedores afectados.

Gómez Mazara explicó que el objetivo principal es capitalizar a los pequeños comerciantes para que retomen sus operaciones lo antes posible y continúen generando ingresos y empleos en sus comunidades.

El funcionario detalló que los recursos forman parte de los RD$12,000 millones que el presidente Abinader asignó a distintas instituciones tras la declaración de emergencia por la tormenta Melissa.

“Promipyme fue beneficiada con RD$1,500 millones para ir en auxilio de los microempresarios que perdieron capital o inventario debido al evento climático”, aseguró el titular durante una entrevista en Tribuna de la Verdad, por la Z101.

Recordó que muchos de estos negocios constituyen el sustento directo de familias que dependen del comercio diario, por lo que es esencial que la ayuda llegue con rapidez y eficiencia.

Gómez Mazara destacó que esta modalidad de financiamiento también contribuye al proceso de formalización y profesionalización del emprendimiento local.

Señaló además que Promipyme acompaña sus préstamos con programas de capacitación, asesoría y acompañamiento técnico para que las iniciativas económicas crezcan de forma sostenible.

El director resaltó que la cartera de crédito actual supera los RD$10,200 millones, reflejando el impacto de los programas desarrollados en los últimos años.

Asimismo, anticipó que la institución podría cerrar el año con un volumen crediticio superior a los RD$11,000 millones, continuando su tendencia de expansión.

La feria del domingo contará con el apoyo de organizaciones comunitarias para garantizar que los préstamos lleguen a quienes realmente fueron perjudicados por el fenómeno meteorológico.

Finalmente, Gómez Mazara reafirmó que el compromiso del Gobierno es garantizar que la recuperación económica llegue a todos los sectores del país, especialmente a los más afectados y con mayor vulnerabilidad social.