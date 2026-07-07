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Gobierno define prioridades del Presupuesto 2027 con énfasis en educación, salud e infraestructura

El Consejo de Ministrosaprobó la Política Presupuestaria 2027, que orienta el gasto público hacia proyectos estratégicos alineados con Meta RD 2036para fortalecer el desarrollo económico y social del país
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Gobierno define prioridades del Presupuesto 2027 con enfasis en educacion salud e infraestructura

Bartolo García

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, donde fue aprobada la Política Presupuestaria Anual 2027, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Presupuesto. Al concluir el encuentro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos de la política de gasto que servirá de base para la formulación del presupuesto del próximo año.

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La estrategia presupuestaria organiza el gasto público en torno a los objetivos de Meta RD 2036, priorizando el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de infraestructura, el incremento de la productividad y el fortalecimiento institucional. Según Paliza, el propósito es garantizar una gestión responsable de los recursos públicos y concentrar las inversiones en proyectos de alto impacto para la población.

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En el ámbito educativo, el Gobierno mantendrá una asignación equivalente al 4.05 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el sistema educativo. Además, continuará impulsando el Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de escuelas, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar, con el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la educación.

La política presupuestaria también contempla importantes inversiones en salud y protección social, incluyendo la terminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales destinados a proteger a los sectores más vulnerables.

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En materia de infraestructura, el presupuesto destinará recursos para la construcción y rehabilitación de autopistas, sistemas de transporte masivo, acueductos, obras de saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas. Asimismo, se fortalecerán áreas vinculadas a la productividad, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana mediante mayores asignaciones al Poder Judicial, la construcción de nuevos centros correccionales y el avance de la verja perimetral inteligente en la frontera.

Paliza afirmó que estas prioridades responden a una visión de largo plazo orientada a consolidar el desarrollo del país. Señaló que cada peso del Presupuesto 2027 estará dirigido a ampliar las oportunidades para la población, fortalecer la competitividad y preparar a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo establecidas hacia el año 2036.

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