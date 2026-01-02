Gobierno congela combustibles básicos y asume subsidio para proteger a los hogares

Bartolo García

Santo Domingo, D. N.– El Gobierno dominicano anunció que mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 3 al 9 de enero de 2026, como parte de su política de protección al consumo y a la economía familiar.

La información fue ofrecida por el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, quien explicó que para lograr esta estabilidad el Estado asumirá un subsidio total de RD$71.9 millones.

Pérez Fermín detalló que, dentro de este esfuerzo, el gas licuado de petróleo (GLP) será subsidiado con RD$6.85 por galón, mientras que el gasoil regular recibirá un apoyo de RD$2.88 por galón, evitando incrementos que impacten directamente a los sectores productivos y a los hogares.

Indicó que la medida responde a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, y forma parte de la estrategia gubernamental para amortiguar los efectos externos sobre el mercado interno.

En ese sentido, informó que la gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50, ambas manteniendo su precio actual sin variaciones.

El gasoil regular continuará comercializándose a RD$224.80 por galón y el gasoil óptimo a RD$242.10, también sin cambios respecto a la semana anterior, lo que favorece al transporte, la agroindustria y otros sectores clave.

No obstante, algunos combustibles experimentarán ligeros incrementos. El avtur se venderá a RD$187.89 por galón, con un alza de RD$1.09, mientras que el kerosene subirá RD$1.50 y se colocará en RD$219.40 por galón.

De igual forma, el fueloil #6 aumentará RD$0.62 para venderse a RD$138.14 por galón, y el fueloil 1%S subirá RD$1.19, alcanzando los RD$155.85 por galón.

En contraste, el GLP mantendrá su precio de RD$137.20 por galón, y el gas natural seguirá comercializándose a RD$43.97 por metro cúbico, reforzando la estabilidad de los combustibles de mayor uso doméstico.

El viceministro resaltó que estas decisiones buscan preservar el poder adquisitivo de la población, especialmente en un período de alta demanda y movilidad tras las festividades de fin de año.

Finalmente, el MICM precisó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios es de RD$63.05, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana, reafirmando la transparencia del proceso de fijación de precios.