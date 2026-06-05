Gestur anuncia “Verano de Madres 2026” con financiamiento de vacaciones a 6 meses sin intereses y grandes ofertas turísticas

SANTO DOMINGO. – En el marco de la celebración de sus 22 años de liderazgo en el sector turístico de la República Dominicana, Gestur anunció la XVIl edición de su tradicional feria “Verano de Madres 2026”, una campaña que rinde homenaje a las madres dominicanas con propuestas exclusivas de viaje y vacaciones especialmente diseñadas para ellas.

La información fue ofrecida por Theresa Sullivan, Gerente General de Gestur, durante un cóctel celebrado en el piso 1 de Ágora. Sullivan destacó que esta edición contará con la mayor participación de suplidores del sector turístico nacional e internacional, con paquetes exclusivos desarrollados en conjunto con cadenas hoteleras, aerolíneas y entidades financieras.

La promoción se desarrollará del 22 de mayo al 21 de junio de 2026, e incluirá atractivos descuentos en boletos aéreos, hoteles nacionales, cruceros, paquetes vacacionales y seguros de viaje. Además, nuestros clientes podrán participar en sorteos de boletos aéreos, fines de semana, seguros de viaje”, expresó Sullivan.

Como gran novedad de este año, Banco Popular ofrecerá el financiamiento del 100% de las vacaciones hasta a 6 meses sin intereses, brindando a los clientes mayores facilidades para planificar y disfrutar de sus viajes. Para aplicar, los interesados deberán presentar una cotización emitida por Gestur, contar con ingresos mínimos de RD$25,000 y ser clientes del Banco Popular.

Además de las ofertas comerciales, “Verano de Madres 2026” contará con un programa de charlas y experiencias especiales impartidas por importantes aliados estratégicos de la industria turística y financiera. Entre los participantes figuran Banco Popular, MITUR/Marca País, Royal Caribbean, Viva Wyndham, Iberia, Sky High, Meliá y Gestur, quienes compartirán información, tendencias y recomendaciones relacionadas con viajes, turismo y experiencias vacacionales.

Para Theresa Sullivan, esta iniciativa demuestra el compromiso de Gestur con sus clientes, y reafirma su capacidad para diseñar experiencias memorables en alianza con destacadas entidades como el Ministerio de Turismo (MITUR) y su Ballet Folclórico Nacional, presente durante el evento inaugural.

Las marcas y cadenas que se han unido a esta edición de la feria “Verano de Madres 2026” incluyen: Banco Popular, MITUR, Ágora, Royal Caribbean, Viva Wyndham, Iberia, Sky High y Meliá. Copa Airlines, Air Century, Air Europa, Seguros Universal, Azul, Live Aqua, Arajet, Aeroméxico, American Airlines, Avianca, The Ocean Club Costa Norte, Sanctuary Cap Cana, Euromarmara y Lifestyle.

A la actividad asistieron destacadas personalidades del sector turístico, entre ellas: Eileen Glass, moderadora; Banco Popular, Mitur, Royal Caribbean, Iberia, Viva Wyndham: Pedro Pascual, Director de Ventas y Mercadeo LATAM; Iberia, Sky High: Cesarina Beauchanps- Vicepresidenta Ejecutiva, Meliá: Kevin José Santelises Bonnet, Sales Manager DR.

La feria “Verano de Madres 2026” reafirma el compromiso de Gestur de continuar innovando y ofreciendo experiencias de viaje asequibles , seguras y adaptadas a las necesidades del mercado dominicano, consolidándose como una de las plataformas turísticas más importantes del país.

Gestur es una agencia de viajes con más de dos décadas de experiencia, especializada en los segmentos corporativo, educativo y vacacional. Como miembro activo de IATA, ADAVIT y OPETUR, se distingue por ofrecer un servicio personalizado, confiable y de alta calidad. Su estructura incluye un equipo experto en la organización de viajes individuales, grupales, académicos y de negocios, adaptándose a las necesidades de cada cliente, tanto a nivel nacional como internacional.

Para más información sobre la campaña “Verano de Madres 2025” y otros servicios, visita nuestra página web: https://gestur.com.do y síguenos en nuestras redes sociales @gestur_rd.