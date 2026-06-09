FUTUSOL anuncia carrera 5K para apoyar programa de prevención del embarazo adolescente

Bartolo García

Santiago, República Dominicana. La Fundación Futuro Solidario (FUTUSOL), brazo social de COOPMEDICA, anunció la celebración de la cuarta edición de “Camina y Corre por tu Salud 5K”, un evento deportivo, familiar y solidario que se realizará el próximo 28 de junio en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano de Santiago.

La actividad tiene como objetivo principal recaudar fondos para fortalecer el Programa de Prevención y Seguimiento del Embarazo en Adolescentes (PRESEA), una iniciativa desarrollada por COOPMEDICA y FUTUSOL que promueve la educación, la orientación y la toma de decisiones responsables entre adolescentes y jóvenes de distintas comunidades del país.

El presidente de FUTUSOL, doctor Andrés Roberto Rivas Peña, destacó que la fundación mantiene un firme compromiso con el desarrollo integral de la juventud dominicana, impulsando programas orientados a enfrentar problemáticas sociales que afectan directamente a las familias y comunidades.

“Desde FUTUSOL trabajamos para generar oportunidades, fortalecer valores y acompañar a nuestros adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida. PRESEA busca brindar herramientas que permitan a nuestros jóvenes tomar decisiones responsables para su futuro”, expresó Rivas Peña.

El presidente de la entidad resaltó que el programa PRESEA ha impactado a miles de adolescentes a través de charlas, talleres y jornadas de sensibilización enfocadas en la prevención del embarazo adolescente, el fortalecimiento de la autoestima y la promoción de una cultura de responsabilidad personal.

Los detalles técnicos de la actividad fueron ofrecidos por Emilio Martínez Balbuena, asesor técnico del evento, quien informó que los participantes recorrerán cinco kilómetros dentro de las instalaciones del Jardín Botánico en un ambiente seguro y diseñado para promover la actividad física y los estilos de vida saludables. Asimismo, Sharina Paredes Puello, coordinadora administrativa de FUTUSOL, informó que habrá premios en efectivo para los ganadores de las categorías de carrera en las ramas masculina y femenina.

La organización destacó que cada inscripción, con un aporte de RD$1,000 por persona, representa una contribución directa al fortalecimiento de los programas sociales de FUTUSOL y a la expansión de PRESEA en comunidades vulnerables, reafirmando así su compromiso con la educación, la prevención y el bienestar de la juventud dominicana.