Frank Espino lidera la recuperación del Semma Santiago y fortalece los servicios para el magisterio

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La gestión del doctor Francisco Oscar Espino Torres (Frank Espino) al frente del Hospital Docente Semma Santiago ha sido presentada como un proceso de transformación institucional que permitió rescatar al centro de salud de una etapa caracterizada por el deterioro de los servicios, problemas financieros y la pérdida de confianza de gran parte de sus afiliados.

Tras asumir nuevamente la dirección del hospital en diciembre de 2020, Espino encontró una institución afectada por años de dificultades operativas. Desde el inicio de su gestión impulsó un plan de recuperación enfocado en la rehabilitación de áreas críticas, la reactivación de servicios médicos y la optimización de recursos para mejorar la atención de los maestros y sus familiares.

Con una trayectoria previa en la dirección del centro entre 2003 y 2005, además de su experiencia como gineco-obstetra, perinatólogo y docente universitario, Espino regresó con el objetivo de fortalecer la capacidad asistencial del hospital y devolverle su papel como referente de salud para el sector magisterial del Cibao.

Entre los avances destacados durante su administración figuran la ampliación de especialidades médicas, la incorporación de nuevos equipos diagnósticos y quirúrgicos, la mejora de los servicios de emergencia y hospitalización, así como la implementación de nuevas áreas de atención que permitieron elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes.

Uno de los logros más significativos de la institución ocurrió en 2022, cuando el Ministerio de Salud Pública reconoció al Hospital Docente Semma Santiago por obtener el mejor desempeño epidemiológico del país, distinción atribuida al trabajo conjunto del personal médico y administrativo encabezado por el doctor Espino.

La gestión también ha estado orientada al fortalecimiento financiero del centro, enfrentando una deuda acumulada superior a los RD$240 millones y desarrollando acciones para garantizar la sostenibilidad operativa del hospital, al tiempo que se promovía la recuperación de la confianza de los afiliados mediante un mayor acercamiento con la comunidad educativa.

A más de cuatro años de su retorno, la administración de Frank Espino es identificada por la recuperación de servicios, la modernización de la infraestructura, la adquisición de equipos médicos, el reconocimiento institucional y el fortalecimiento del vínculo con la clase magisterial. Para muchos docentes de la región Norte, el Semma Santiago ha retomado su misión de ser un espacio de atención, protección y bienestar para quienes han dedicado su vida a la educación.