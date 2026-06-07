Francisco Javier García proyecta visión de Estado con propuesta ecoturística para Sánchez Ramírez

Sánchez Ramírez.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que su visión de Gobierno está enfocada en ejecutar soluciones concretas y construir propuestas de desarrollo consensuadas con la sociedad, al presentar su idea de impulsar un plan integral de desarrollo ecoturístico para la provincia Sánchez Ramírez.

Durante un encuentro en esta demarcación, el dirigente peledeísta dejó claro que su enfoque político no estará centrado en la crítica al pasado, sino en la capacidad de gestión y ejecución desde el Estado.

“Más que criticar, yo estoy en la línea positiva. Cuando tú llegas a la Presidencia no es para criticar, es para ejecutar”, expresó.

Francisco Javier sostuvo que Sánchez Ramírez posee condiciones históricas, humanas y naturales que le permiten convertirse en un polo importante de desarrollo, siempre que exista una planificación seria, completa y articulada con todos los sectores de la provincia.

En ese sentido, explicó que su propuesta contempla un plan integral de desarrollo ecoturístico que abarque todos los atractivos de la zona, pero subrayó que ese proceso debe construirse mediante el consenso, el debate y la participación de la comunidad. “Tiene necesariamente que ser consensuado, debatido y discutido con todos los sectores de esta sociedad”, manifestó.

El exministro de turismo valoró además el espíritu trabajador y emprendedor de la población de Sánchez Ramírez, así como el peso histórico de la provincia, vinculada al nombre del brigadier Juan Sánchez Ramírez, héroe de la batalla de Palo Hincado.

Francisco Javier indicó que su propósito es regresar a la provincia para presentar de manera detallada el plan que proyecta desarrollar, como parte de una visión de Gobierno orientada a aprovechar las potencialidades regionales y convertirlas en oportunidades concretas para la gente.