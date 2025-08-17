Francisco Javier García califica de “reprobado” al gobierno del PRM tras cinco años en el poder

Bartolo García

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, arremetió contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que calificó como “reprobado” luego de cumplir cinco años al frente de la administración pública.

Durante un recorrido realizado en San Pedro de Macorís, García afirmó que la actual gestión ha fallado en los principales renglones del Estado, con una calificación “muy deficiente” en servicios básicos y en la conducción de la política pública.

“Si los del gobierno fueran conscientes, en lugar de celebrar cinco años deberían hacer una misa y pedir perdón al pueblo dominicano”, expresó el dirigente opositor, al asegurar que la población se siente frustrada por la falta de respuestas.

El aspirante presidencial citó como ejemplo los problemas de la economía nacional, señalando que la inflación ha deteriorado gravemente el poder adquisitivo, con una canasta básica cada vez más inalcanzable para la mayoría de las familias dominicanas.

También criticó la situación del sector energético, donde los apagones y las protestas comunitarias han regresado al panorama social, pese a que —según recordó— esos males ya habían sido superados durante los gobiernos del PLD.

García advirtió que la falta de agua potable en distintas comunidades del país representa otro fracaso de la gestión oficialista, lo que provoca manifestaciones sociales en una fecha simbólica como el 16 de agosto, día de la Restauración.

En materia educativa, lamentó que temas como la falta de cupo para estudiantes, la carencia de útiles y de uniformes vuelvan a ser motivo de preocupación, calificando la situación como “una clara evidencia de improvisación y falta de planificación estratégica”.

Respecto al sistema de salud, denunció que los hospitales públicos del país presentan condiciones inhumanas: “Hoy parecen casas del terror. Los pacientes enfrentan situaciones indignas, cuando en gobiernos pasados del PLD este problema estaba resuelto”, expresó.

El dirigente peledeísta también se refirió al sector agropecuario, donde señaló que miles de productores se encuentran abandonados a su suerte, sin el respaldo necesario para impulsar la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

Durante su visita a San Pedro de Macorís, García sostuvo encuentros con pescadores de Guayacanes, con productores agropecuarios en El Puerto, además de jóvenes y profesionales de la provincia, a quienes motivó a continuar luchando por un cambio político.

El exministro de Turismo sostuvo que el PRM ha demostrado incapacidad en la gestión del Estado y que cada día se profundiza más la brecha entre las promesas electorales y la realidad que vive la población dominicana.

Recordó que, en contraste, los gobiernos del PLD impulsaron políticas públicas que transformaron el país, mientras que hoy —a su juicio— el retroceso se hace evidente en múltiples áreas de la vida nacional.

Finalmente, Francisco Javier García aseguró que el PLD representa la mejor opción para devolver la estabilidad, la planificación y el progreso a la República Dominicana, y afirmó que está dispuesto a encabezar esa nueva etapa.

