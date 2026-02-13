Flavio Acuña recibe reconocimiento internacional en FITUR e impulsa alianza estratégica para Punta Cana

Madrid, España. – El experto internacional en turismo de bienestar, Flavio Acuña, tuvo una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde fue distinguido por su trayectoria dentro del movimiento wellness y, además, formó parte de una alianza clave orientada a fortalecer el posicionamiento de Punta Cana como destino global de salud y bienestar.

Durante el evento, celebrado en la capital española, Acuña recibió importantes reconocimientos vinculados a la cooperación turística internacional, resaltando su aporte al desarrollo de proyectos enfocados en experiencias sostenibles y en la creación de comunidades más saludables a través del turismo.

Acuña se ha consolidado como uno de los líderes más influyentes del turismo wellness a nivel mundial, marcando un hito al convertirse en el primer latinoamericano en recibir tres de las acreditaciones más prestigiosas del sector durante la feria FITUR. Su trayectoria fue reconocida con el Premio Excelencia y el Premio Asicotur, además de distinciones por su aporte al desarrollo del turismo de bienestar global y su compromiso social con las comunidades, reafirmando su visión innovadora y el papel de las Asociaciones Mundiales de Turismo Wellness en la escena internacional.

En paralelo a estos logros, el también embajador emérito del World Wellness Weekend en el Caribe participó junto al alcalde Ramón Ramírez (Manolito) en la firma de un acuerdo estratégico que busca ampliar la visión turística del distrito municipal Bávaro, Verón–Punta Cana. La iniciativa promueve una agenda de actividades orientadas al bienestar físico y emocional, integrando al sector público y privado en una propuesta innovadora para el destino.

La alianza pretende diversificar la oferta tradicional de sol y playa mediante programas que incluyan experiencias terapéuticas, deportivas y de salud preventiva, alineadas con las tendencias internacionales que marcan el crecimiento del turismo wellness.

Especialistas del sector consideran que este tipo de proyectos abre nuevas oportunidades para República Dominicana dentro de un mercado global que prioriza la calidad de vida y el autocuidado como parte fundamental del viaje. La incorporación del World Wellness Weekend —evento presente en más de 168 países— permitirá elevar estándares y atraer a un perfil de visitante más consciente y con mayor permanencia en el destino.

Con su presencia en FITUR 2026, Flavio Acuña consolida su rol como una figura influyente en la evolución del turismo hacia modelos más humanos y sostenibles, mientras que Punta Cana avanza hacia una nueva etapa que combina desarrollo económico, bienestar integral y proyección internacional.