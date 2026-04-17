FH-UASD inaugura Museo Arqueológico en honor a Emil Boyrie de Moya

La Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró el museo del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas (INDIA), dedicado al investigador e ingeniero arqueológico Emil Boyrie de Moya, donde se exhiben piezas arqueológicas, antropológicas de la memoria histórica de la República Dominicana.

La actividad se realizó en el salón multiuso de la FH, y estuvo encabezada por el decano, el maestro Gerando Roa Ogando, quien agradeció la presencia de cada uno de los actores principales del diseño y montaje del museo del INDIA.

“Hoy es un día muy especial, porque inauguramos este local lleno de memorias históricas. Desde que iniciamos la gestión empezamos a trabajar y hoy tenemos que celebrar el logro de un sueño realizado, donde esa resolución que salió a principios de la gestión con el interés de la señora directora, maestra Jacqueline Álvarez, de que el Instituto de Investigaciones Antropológicas tuviera un museo digno”, expresó el funcionario uasdiano.

La directora del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas, maestra Jacqueline Álvarez, indicó que es un momento de alegría, por haber materializado el deseo de recuperación de más de 2000 piezas arqueológicas que estaban en cajas, cuando asumió la dirección del instituto, y conjuntamente, con el decano, determinaron que esas piezas eran de suma relevancia e importantes y tenían que ser rescatadas y puestas en un lugar de exhibición, ahí empezó el camino a través de la Comisión de Investigación de la Artes de nuestra facultad.

El antropólogo y arqueólogo, doctor José Guillermo Guerrero Sánchez, realizó una breve reseña histórica sobre Emil Boyrie de Moya, quien fue pionero en la arqueología en nuestro país. Era ingeniero civil, escritor, pintor, músico, pero a pesar de las edificaciones levantadas, en las que dejó impreso el sello de su estilo inconfundible, su faceta más destacada y recordada es la de recorrer el país siguiendo la senda de los primitivos aborígenes que poblaron la República.

Guerrero Sánchez indicó que Boyrie De Moya, dejó en su tierra ese patrimonio siempre amenazado por la pasión del coleccionista foráneo, y esa inquietud no sólo dejaba escaso su bolsillo, fundador del INDA, donde llegó a formar la más extensa colección privada de toda América: más de siete mil piezas taínas que conservó hasta la muerte y que luego donó a su descendencia, y una parte al Museo del Hombre Dominicano, donde se exhiben.

Además estuvieron presentes la vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa Pérez, miembros del Consejo Directivo de la FH , la pasada directora de la Escuela de Psicología, doctora Ana Jacqueline Ureña, docentes, estudiantes e invitados especiales.