Feria inmobiliaria de ApartamentosRD regresa a Galería 360 con respaldo del Banco BHD

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– ApartamentosRD anunció la realización de su octava Feria Inmobiliaria de Apartamentos en Planos, considerada la más grande del país, la cual se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en Galería 360, en alianza con el Banco BHD.

Durante cuatro días, el evento reunirá una selección de 10 proyectos inmobiliarios de alto nivel, ubicados en zonas de gran demanda como Punta Cana, Las Terrenas y Santo Domingo, ofreciendo oportunidades atractivas para inversionistas.

La propuesta ha sido diseñada bajo criterios de ubicación estratégica, calidad en el diseño, respaldo financiero y alto potencial de valorización, garantizando opciones confiables dentro del mercado inmobiliario.

Como aliado oficial, el Banco BHD brindará facilidades de financiamiento y procesos de precalificación inmediata, permitiendo a los asistentes evaluar y concretar sus inversiones de forma ágil y segura.

El CEO y fundador de ApartamentosRD, Robert De La Cruz, destacó que la feria se ha consolidado como un espacio clave que conecta desarrolladores con clientes interesados en invertir con respaldo y confianza.

Además de la oferta de proyectos, los asistentes contarán con asesoría personalizada durante todo el proceso, en una experiencia diseñada para facilitar la toma de decisiones y fortalecer la relación entre inversionistas y el sector inmobiliario.