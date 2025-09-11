FBI intensifica búsqueda del asesino de Charlie Kirk y llama a colaboración ciudadana

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk sigue estremeciendo a Estados Unidos, mientras las autoridades locales y federales redoblan los esfuerzos para dar con el responsable. Hasta el momento, el atacante permanece prófugo y el FBI ha solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a esclarecer el crimen.

El trágico suceso ocurrió en el campus de la Universidad de Utah Valley, cuando Kirk, conocido por su defensa de la Segunda Enmienda y su militancia en el movimiento MAGA (Make America Great Again), fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras participaba en un acto público con cientos de estudiantes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS), el ataque habría sido intencional. Las primeras investigaciones apuntan a que el disparo provino desde el techo de un edificio cercano al lugar del evento, lo que evidencia una planificación previa.

El presidente Donald Trump con Charlie Kirk durante un foro de Generation Next en Washington, el 22 de marzo de 2018. Manuel Balce Ceneta / AP

En un comunicado oficial, el DPS aseguró que no pueden ofrecer detalles adicionales “para proteger la integridad de la investigación”, aunque confirmaron que trabajan de manera conjunta con el FBI, el fiscal del condado de Utah, la oficina del sheriff y otras agencias policiales locales.

El FBI, por su parte, activó un portal web especial en el que los ciudadanos pueden enviar fotos, videos o cualquier tipo de información relacionada con el ataque. El organismo destacó que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser clave para avanzar en la pesquisa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció con dureza tras la tragedia, calificando el asesinato como “un momento oscuro para EE.UU.” y asegurando que su administración no descansará hasta encontrar y castigar a los responsables.

“Charlie Kirk fue un patriota que dedicó su vida al debate abierto, a la libertad y al pueblo estadounidense. Su muerte no quedará impune. Encontraremos a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad”, afirmó Trump en un discurso en memoria del activista.

Una mujer llora en la universidad de Utah Valley tras presenciar el asesinato de Charlie Kirk, este miércoles, en Orem, Utah. Foto: Tess Crowley (AP) | Vídeo: EPV

El mandatario también responsabilizó a lo que denominó “izquierda radical” por fomentar un clima de crispación política que, según dijo, “abre las puertas a actos de violencia ideológica”. Estas declaraciones avivaron aún más el debate nacional sobre polarización y violencia política.

La muerte de Kirk se suma a una larga lista de incidentes que reflejan la tensión creciente en la sociedad estadounidense. Analistas recuerdan episodios recientes como el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, el intento de secuestro de la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, y la agresión contra Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes.

El columnista Ezra Klein advirtió en redes sociales que “la violencia política es contagiosa y se está extendiendo. No se limita a un solo bando ni a un sistema de creencias. Debería aterrorizarnos a todos”. Con estas palabras, subrayó que la crispación es un problema transversal que afecta tanto a la izquierda como a la derecha.

Por ahora, los cuerpos policiales han descartado revelar la identidad de los sospechosos, aunque confirmaron que dos personas que inicialmente habían sido detenidas fueron puestas en libertad tras no encontrarse evidencias concluyentes en su contra.

🇺🇸🗣️Trump se pronuncia sobre el asesinato de Charlie Kirk



El asesinato del activista Charlie Kirk es un "momento oscuro" para EE. UU., afirmó el mandatario, quien lo describió como un patriota y mártir de la verdad y la libertad.https://t.co/QHdOYBiEmn pic.twitter.com/Wvz8fEa26f — RT en Español (@ActualidadRT) September 11, 2025

En Utah, la comunidad universitaria permanece consternada. Estudiantes y profesores han improvisado altares con flores y velas en memoria de Kirk, cuya figura generaba tanto admiración como controversia por sus posturas políticas.

El caso ha despertado reacciones internacionales, con líderes y organizaciones que condenan el asesinato y piden a EE.UU. reforzar la seguridad en actos públicos, especialmente en un contexto electoral marcado por la polarización.

La investigación continúa abierta y las autoridades reiteran que ninguna hipótesis está descartada. Mientras tanto, la figura de Charlie Kirk empieza a ser vista por muchos de sus seguidores como un símbolo de resistencia frente a la violencia política que sacude al país.

#eljacaguero #CharlieKirk #FBI #ViolenciaPolítica #EstadosUnidos