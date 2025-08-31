Fatal accidente en La Otra Banda enluta a Verón–Punta Cana

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Una trágica noche se vivió en la comunidad de La Ceiba del Salado, distrito municipal Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia, cuando un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de seis personas, incluida una adolescente de 13 años, y dejó a diez más heridas.

El hecho se produjo la noche del sábado, alrededor de las 11:00, en la carretera La Otra Banda–Macao, próximo al colmado Chivilo, cuando un camión recolector de basura perdió el control y embistió a una camioneta Toyota Tacoma cargada de pasajeros y una motocicleta.

Testigos aseguraron que el camión intentó rebasar a la camioneta, impactando de frente a las víctimas que regresaban de una actividad religiosa en la zona. La tragedia tiñó de luto a decenas de familias de la región turística.

Entre los fallecidos se encuentra Rosalva Yanairis Castro Yan, de apenas 13 años. También murieron Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50), Yousekan Yan Rimpel (19), Jael Lauf (35) y Estefani Guraud (33), según confirmó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud, aunque dos de ellas fallecieron mientras recibían atención médica, incrementando la cifra de muertos a seis.

De acuerdo con el consolidado del Centro de Operaciones de Emergencias Distrital (COE) de Verón–Punta Cana, doce personas resultaron heridas, de las cuales varias permanecen en estado crítico. Otras sufrieron lesiones leves.

Unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, junto al Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana, desplazaron cuatro equipos para el rescate y estabilización de los afectados.

La Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional y miembros de la DIGESETT también participaron en las labores de asistencia y control del tránsito en el área del accidente, garantizando la seguridad del personal de emergencias.

La gobernadora provincial de La Altagracia acudió al lugar junto a las brigadas de rescate, expresando solidaridad con los familiares de las víctimas y destacando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las carreteras de la provincia.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta en la que viajaban más de diez personas quedó completamente destrozada, dificultando las labores de extracción de los cuerpos y aumentando la complejidad del rescate.

Familiares y allegados de las víctimas acudieron a los hospitales y al lugar del hecho, sumidos en escenas de dolor e impotencia ante la magnitud de la tragedia.

El accidente ha generado un fuerte reclamo de la comunidad para que se regule el tránsito de camiones recolectores y de carga pesada en zonas pobladas, con el objetivo de evitar que sucesos como este se repitan.

Las autoridades anunciaron que se abrirá una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, incluyendo posibles fallas mecánicas o imprudencia del conductor.

La noticia continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial más detallado, mientras la comunidad de Verón–Punta Cana permanece consternada por la tragedia.