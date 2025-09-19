Fallo hidráulico obliga a aterrizaje de emergencia del helicóptero presidencial con Donald y Melania Trump

LONDRES.– El helicóptero presidencial Marine One, que trasladaba al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y a la exprimera dama Melania Trump, sufrió este jueves un fallo hidráulico en pleno vuelo, obligando a un aterrizaje de emergencia en un aeródromo cercano a Londres.

El incidente ocurrió en los últimos momentos de la visita de Estado que la familia presidencial realizó al Reino Unido, justo cuando se dirigían desde la residencia oficial de Chequers hasta el aeropuerto de Stansted, donde los esperaba el Air Force One.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que, “por precaución, los pilotos del Marine One aterrizaron en un aeródromo local antes de llegar a Stansted”, lo que retrasó la partida de los Trump hacia Washington D.C.

President Trump was forced into an emergency landing today after a sudden hydraulic issue forced the aircraft down.



The problem was described as a “minor hydraulic issue,” but it was serious enough to cut the flight short.



Both Trump and First Lady Melania were on board. pic.twitter.com/Nq9ASWvrH1 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 19, 2025

Leavitt aclaró que tanto el presidente como la primera dama abordaron posteriormente un helicóptero de apoyo, que los trasladó sin contratiempos hasta el aeropuerto para continuar el viaje oficial.

Durante su estancia en el Reino Unido, los Trump participaron en una agenda diplomática de dos días que incluyó encuentros con la familia real británica en el Castillo de Windsor, así como un banquete de Estado en su honor.

El jueves, Donald Trump sostuvo además una reunión bilateral con el primer ministro Keir Starmer, en la que se firmó un acuerdo de asociación tecnológica y se ofreció una rueda de prensa conjunta ante medios internacionales.

En dicha conferencia, ambos líderes destacaron la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, aunque también evidenciaron diferencias en temas como inmigración, energía y la política hacia Palestina.

Después de estas actividades, el exmandatario y su esposa se disponían a dejar territorio británico cuando ocurrió la avería hidráulica que afectó al Marine One, un modelo ampliamente modificado para la seguridad presidencial.

Aunque la Casa Blanca no ofreció detalles técnicos adicionales, especialistas explican que los sistemas hidráulicos en helicópteros son esenciales para controlar el tren de aterrizaje y las maniobras de vuelo, al proporcionar alta presión en un sistema compacto.

El Consejo Internacional de Ciencias Aeronáuticas recuerda que fallas de este tipo, aunque catalogadas como “menores”, pueden generar riesgos si no son manejadas con rapidez, por lo que la decisión de aterrizar de inmediato fue calificada como correcta.

La noticia del aterrizaje de emergencia generó gran expectativa en medios internacionales, aunque se confirmó rápidamente que tanto Trump como su esposa estaban en perfecto estado y que la seguridad nunca estuvo comprometida.

Tras el incidente, la caravana presidencial retomó el itinerario previsto y los Trump partieron en el Air Force One de regreso a Estados Unidos, concluyendo así una visita de Estado marcada por el simbolismo diplomático y la tensión política.

El episodio, aunque menor desde el punto de vista técnico, se suma a la larga lista de anécdotas que acompañan las visitas internacionales de mandatarios estadounidenses, donde la seguridad aérea y logística siempre es puesta a prueba en contextos de alta visibilidad.