Fallece Chuck Norris a los 86 años

El legendario actor y maestro de artes marciales Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con el corazón embargado, compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris”, expresó la familia, indicando que el artista partió en paz y acompañado de sus seres queridos.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas de su muerte, se confirmó que la familia decidió mantener en privado las circunstancias del deceso.

Para el público, Norris fue un símbolo de fuerza, disciplina y acción; pero para su familia, era un esposo, padre y abuelo ejemplar, además de una figura central en sus vidas.

El actor alcanzó gran popularidad con su papel en la serie “Walker, Texas Ranger”, así como por su participación en múltiples películas de acción en las décadas de los 80 y 90.

Su carrera también estuvo marcada por su vínculo con el cine de artes marciales, destacándose junto a figuras como Bruce Lee en la película “El dragón” de 1972.

Más allá de la actuación, Norris fue un destacado artista marcial, cinturón negro en varias disciplinas y creador de su propio estilo: el Chun Kuk Do.

Días antes de su fallecimiento, el actor había celebrado su cumpleaños número 86 con un mensaje motivador: “Yo no envejezco, subo de nivel”.

Su legado trasciende generaciones, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y el mundo de las artes marciales.