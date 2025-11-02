Expomovil Banreservas impulsa venta de mas de RD$8,653 millones en vehículos en todo el país

Bartolo García

Santo Domingo.– La edición 2025 de Expomovil Banreservas concluyó con resultados extraordinarios, alcanzando financiamientos superiores a RD$8,653 millones, reafirmando el protagonismo de la entidad financiera en el impulso del sector automotriz y en el apoyo a miles de familias y empresas alrededor del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que la cifra representa un incremento de mas de RD$1,000 millones con respecto a la edición anterior, lo que equivale a un crecimiento del 14% en los préstamos otorgados durante la feria.

En total, durante los dias de jornada, se vendieron mas de 3,800 vehículos, lo que evidencia el dinamismo del mercado y la confianza depositada por los dominicanos en las facilidades crediticias ofrecidas por el banco estatal.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; ejecutivos de la Familia Reservas y de Delta Comercial entregan al cliente Juan Lima su vehículo adquirido durante la feria Expomóvil 2025.

Aguilera señaló que Expomovil Banreservas continúa fortaleciendo su posicionamiento como una plataforma financiera clave para estimular la economía, al permitir que miles de dominicanos accedan a su vehículo propio bajo condiciones competitivas y favorables.

Asimismo, destacó que la institución recibió solicitudes de financiamiento por encima de los RD$25,000 millones, reflejando alto interes del publico y un ambiente de confianza económica.

Del monto total otorgado, el 76% fue destinado a vehículos nuevos para uso personal, el 17% para unidades de uso comercial, 4% para vehículos usados y 3% para modelos híbridos y eléctricos, demostrando la diversidad de opciones que ofrece la feria.

“Esta edición ha sido un verdadero éxito, gracias a la confianza de la ciudadanía y al trabajo dedicado de los equipos de negocio y concesionarios. Estamos comprometidos en seguir impulsando el desarrollo del país y el acceso al transporte digno y eficiente”, expresó Aguilera.

Yubelkis Ramírez, Nelson Arroyo, Leonardo Aguilera, Luis Martínez Disla, Avelino Rodríguez, Pablo de la Rosa, Héctor Hernández y Lessa Castillo en Magna Motors.

Durante los cuatro días del evento, el presidente ejecutivo se mantuvo visitando dealers y concesionarios en distintas regiones, supervisando el desarrollo de la feria y conversando con clientes y representantes del sector automotriz.

En sus recorridos por Santiago, la región norte y Santo Domingo, Aguilera constató el entusiasmo de cientos de compradores, quienes aprovecharon las tasas desde 5.84% y otras facilidades especiales para adquirir su vehículo.

Los beneficiarios contaron ademas con plazos de hasta siete años para pagar y financiamiento hasta del 90% del valor del vehículo, comodidades que facilitaron significativamente la toma de decisión para adquirir un automóvil.

La feria también ofreció incentivos adicionales, como premios en efectivo de hasta RD$300,000 y obsequios promocionales; mientras que Seguros Reservas sorteó 20 premios de RD$50,000 para pólizas y aplicó descuentos especiales a nuevas contrataciones.

Representantes de las principales marcas destacaron la alta participación de clientes y el clima de dinamismo comercial que caracterizó esta edición de Expomovil, consolidando una vez mas su posición como la feria automotriz mas esperada del año.

Aguilera destacó el apoyo de los dealers y concesionarios aliados en todo el territorio nacional, quienes trabajaron de la mano con Banreservas para ofrecer una experiencia de compra ágil, transparente y eficiente.

Expomovil Banreservas forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la institución financiera, que celebró 84 años de servicio al pueblo dominicano el pasado 24 de octubre.

La feria concluye dejando un impacto positivo en la economía, evidenciando el papel del banco como motor del desarrollo nacional y como aliado estratégico de las familias y empresas dominicanas en su proceso de progreso y movilidad.

Con una participación masiva y resultados superiores a los del año anterior, Expomovil Banreservas ratifica su liderazgo indiscutible en financiamiento vehicular y su compromiso con el crecimiento del país.