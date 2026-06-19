Expo Vega Real 2026 rendirá homenaje al Ministerio de Deportes por su impulso al desarrollo deportivo nacional

La tradicional feria multisectorial celebrará su edición número 30 del 30 de julio al 2 de agosto en La Vega Country Club bajo el lema “El corazón deportivo y comercial del país, late en La Vega”

Bartolo García

LA VEGA.– La Cámara de Comercio y Producción de La Vega anunció la celebración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026, la cual estará dedicada al Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en reconocimiento a la gestión que encabeza el ingeniero Kelvin Cruz y su aporte al fortalecimiento del deporte dominicano.

La feria multisectorial se desarrollará del 30 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de La Vega Country Club, consolidándose una vez más como uno de los eventos empresariales, comerciales y sociales más importantes de la República Dominicana.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, destacó que alcanzar tres décadas de celebración representa un motivo de orgullo para la institución y evidencia el compromiso sostenido del empresariado vegano con el crecimiento económico y el desarrollo de la provincia.

“Expo Vega Real es hoy una de las ferias más importantes del país, gracias a la visión y dedicación de quienes hace 30 años apostaron por crear un espacio para impulsar los negocios, la inversión y el fortalecimiento del tejido productivo de La Vega”, expresó Morilla.

La empresaria Icelsa García de Medrano, presidenta de Expo Vega Real 2026, informó que esta edición contará con la participación de más de 150 empresas privadas e instituciones públicas, además de una variada programación dirigida a toda la familia.

Entre las actividades programadas figuran exposiciones comerciales, muestras gastronómicas, presentaciones artísticas, cabalgatas y un ciclo de conferencias que contará con la participación del empresario e influencer Juan Roberto Musa, la comunicadora Pamela Sued y la psicóloga Melissa Pol, entre otros invitados especiales.

Los organizadores destacaron que el evento dispondrá de un amplio sistema de seguridad con vigilancia permanente y cámaras en todo el recinto ferial. Además, reafirmaron que Expo Vega Real continúa siendo una plataforma clave para generar oportunidades de negocios, fortalecer el networking empresarial y promover el desarrollo económico de la región y del país.