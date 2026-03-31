Exhibición “Retrato de Mujer” celebra el legado del arte femenino dominicano en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La firma INICIA y el Centro León inauguraron la exhibición editorial “Retrato de Mujer”, un proyecto que rinde homenaje a la trayectoria de destacadas pintoras dominicanas.

La muestra, instalada en los Jardines del Centro León, estará abierta al público hasta el próximo 3 de mayo, en horario de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

“Retrato de Mujer” propone un diálogo entre generaciones, reuniendo el trabajo de diez artistas pioneras del siglo XX y diez creadoras contemporáneas que reinterpretan ese legado desde nuevas perspectivas.

La curaduría e investigación del proyecto estuvo a cargo de Luis Graham y María Elena Ditrén, quienes destacan la importancia de visibilizar el aporte femenino en la historia del arte dominicano.

Entre las artistas homenajeadas figuran referentes como Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Elsa Núñez, Ada Balcácer, Clara Ledesma y Delia Weber, junto a creadoras contemporáneas como Scherezade García, Tania Marmolejo y Mónica Ferreras.

La iniciativa forma parte de la Colección INICIA, en su volumen número 14, un programa orientado a documentar y preservar la riqueza cultural de la República Dominicana.

Además de la exhibición física, el proyecto cuenta con una versión digital disponible de manera gratuita en formatos como Kindle y ePub, facilitando el acceso global al contenido.

Con esta propuesta, INICIA reafirma su compromiso con la difusión del arte y la cultura, consolidándose como un actor clave en la promoción del patrimonio artístico dominicano.