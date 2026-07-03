ETED inicia este sábado trabajos de reconducción de línea de 69 kV en Puerto Plata para fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia

Puerto Plata. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 4 de julio, en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, iniciará los trabajos de reconducción de la línea de transmisión de 69 kV desde la subestación Puerto Plata I – hasta la subestación Puerto Plata II, una intervención estratégica orientada a fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia y aumentar la capacidad de transporte de energía para responder al crecimiento de la demanda en la zona.

La reconducción consiste en la sustitución de los conductores existentes por otros de mayor capacidad, lo que permitirá incrementar el transporte de energía, mejorar la confiabilidad de la red de transmisión, reducir pérdidas técnicas y ofrecer un servicio eléctrico más estable y eficiente para la zona norte del país.

Para la ejecución de estas labores será necesario intervenir el servicio eléctrico en las comunidades de Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, urbanización Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanización Florida, urbanización Arcoíris y urbanización Gregorio Luperón, pertenecientes a la provincia Puerto Plata.

Como parte de la planificación del proyecto, la ETED realizó previamente una jornada de socialización con autoridades y representantes de distintas instituciones de la provincia, con el propósito de presentar el alcance de los trabajos, coordinar las acciones necesarias para su ejecución y garantizar una adecuada articulación interinstitucional.

En el encuentro participaron Wascar Liriano, director de Mantenimiento e Infraestructura; Pedro Valdez, miembro del Consejo Directivo; Seily Liberato, directora de Comunicación Estratégica; el teniente coronel José M. Almanzar Sosa, FARD (DEM), coordinador de la Regional Norte, en representación de la seguridad militar; y Jhonatan Hernández, gerente de la Zona Norte. Asimismo, asistieron representantes de la Senaduría, la Gobernación Provincial, la Alcaldía, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Puerto Plata (ADP) y otras instituciones de apoyo.

Los trabajos se desarrollarán durante cuatro sábados consecutivos, en el mismo horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, como parte del programa de modernización y fortalecimiento de la infraestructura de transmisión que ejecuta la ETED.

La institución agradece la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes temporales que estas labores puedan ocasionar. Estas acciones contribuirán a fortalecer la confiabilidad del sistema de transmisión, prevenir averías futuras y garantizar una infraestructura eléctrica más robusta, resiliente y preparada para acompañar el desarrollo de Puerto Plata.

La ETED es la empresa estatal responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión, de la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y de la expansión de la red de transmisión, reafirmando su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.