ETED despliega amplio operativo técnico para restablecer servicio eléctrico tras avería nacional

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que un fallo en el sistema de transmisión provocó una interrupción generalizada del servicio eléctrico en distintas zonas del país durante la tarde de este martes.

Según explicó la institución, la avería se originó tras la salida de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y de la Central Eléctrica Quisqueya, ambas ubicadas en esa demarcación del Este del país.

Esa situación generó un disparo en cascada que afectó a otras plantas generadoras, como EDAC y AES Andrés, así como diferentes líneas del sistema de transmisión, provocando un blackout en gran parte del territorio nacional.

Ante este escenario, la ETED informó que ha desplegado un amplio operativo técnico y de supervisión con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y minimizar los efectos de la interrupción.

“Desde el momento en que se detectó la falla, nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando sin descanso para identificar la causa raíz y restablecer la energía eléctrica en todo el país”, explicó la institución a través de un comunicado.

El personal especializado de la empresa realiza labores de diagnóstico, revisión de equipos y reconexión progresiva de las líneas, priorizando la seguridad de la infraestructura y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La entidad estatal reiteró que el proceso de restablecimiento se está realizando de forma gradual y controlada, para evitar sobrecargas o nuevos disparos en la red interconectada.

La ETED también pidió comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados, asegurando que la situación fue fortuita y que todos los esfuerzos están concentrados en restablecer el suministro lo antes posible.

Usuarios de diferentes provincias, entre ellas Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana, reportaron apagones de varias horas mientras avanzaban los trabajos de reparación.

La institución resaltó que este tipo de incidentes reflejan la complejidad del sistema eléctrico nacional y la importancia de mantener una supervisión constante de las líneas de transmisión de alta tensión.

De igual forma, subrayó que se están tomando medidas preventivas para evitar que una falla similar vuelva a afectar de manera tan amplia el sistema energético del país.

El Ministerio de Energía y Minas y otras entidades del sector eléctrico se mantienen en comunicación constante con la ETED para coordinar acciones conjuntas y acelerar la recuperación del servicio.

Finalmente, la ETED presentó disculpas a la población por las molestias ocasionadas y reafirmó su compromiso de garantizar un sistema de transmisión seguro, estable y confiable para todos los dominicanos.

